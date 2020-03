Altera hat seit Sonntag einen neuen Betreiber

Reinhardshof.Vor einigen Monaten geriet das Seniorendomizil Altera auf dem Reinhardshof in die Schlagzeilen. Zu wenig Pflegepersonal, neue Vorschriften und volle Auslastung sorgten dafür, dass die Einrichtung in Schieflage geriet. Die Altera GmbH musste am 19. August vergangenen Jahres einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Auch seit der Eröffnung wurde der Geschäftsbetrieb vollumfänglich fortgeführt. Die Aufgabe des Sanierungsgeschäftsführers übernahm Dr. Sebastian Braun, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner der Kanzlei Reinhart, Kober, Großkinsky, Braun. Er teilte gestern Mittag den Fränkischen Nachrichten mit, dass die Altera Seniorendomizil Wertheim GmbH mittels eines Insolvenzplanverfahrens erfolgreich saniert wurde. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, damit die Voraussetzungen geschafft zu haben, das für Wertheim wichtige Angebot einer Seniorenpflegeeinrichtung vollumfänglich mit allen Angeboten, Wohnplätzen und Arbeitsplätzen erhalten zu können“, erläuterte Braun.

Während des gesamten Verfahrens wurden zahlreiche Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt. Neben Kostenanpassungsmaßnahmen erfolgten insbesondere Pflegesatzverhandlungen und die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens mit den Krankenkassen. Die Chance, die Einrichtung zu erhalten, erforderte zwingend die Sanierung mittels eines Insolvenzplanverfahrens, da nur in diesem der Rechtsträger erhalten werden kann. Denn nur der gleiche Rechtsträger kann eine Ausnahmegenehmigung nach der Landesheimbauverordnung erhalten, die nach Errichtung der Immobilie auf dem Reinhardshof verabschiedet wurde, aber an Pflegeimmobilien neue Anforderungen stellt, die bei der Immobilie jedoch nicht gegeben sind.

Das hat keineswegs eine geringere Qualität zur Folge, betonte Braun, „aber es gibt eben ab und zu gesetzliche Neuregelungen. Diese waren naturgemäß bei der Errichtung der Immobilie nicht bekannt. Genau deshalb gibt es die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Wir haben das in sehr konstruktiven Verhandlungen mit der Heimaufsichtsbehörde bis ins Jahr 2032 erreichen können.“

Vergangene Woche Donnerstag, am 27. Februar, fand vor dem Amtsgericht Würzburg nun der Abstimmungs- und Erörterungstermin über den vorgelegten Insolvenzplan statt. Dieser wurde auch von den Gläubigern mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Bis zur endgültigen Aufhebung des Insolvenzverfahrens wird es noch wenige Wochen dauern. Weil es sich laut Rechtsanwaltskanzlei um eine Formalie handelt, wurde dem neuen Betreiber der Geschäftsbetrieb bereits zum 1. März übergeben.

Künftig ist die MCC Deutschland GmbH mit Ihrer Tochtergesellschaft Gesellschafter der Altera GmbH.

Thomas Oertner, Geschäftsführer der MCC Deutschland GmbH: „Wir freuen uns sehr auf Wertheim. Als Familienunternehmen gegründet und geführt, betreiben wir bereits drei Seniorenresidenzen selbst und haben für weitere Immobilien die Projektentwicklung durchgeführt. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, bewohner- und mitarbeiterorientiertes Denken und Handeln sollen im Fokus stehen. Nur wenn Bewohner und Mitarbeiter zufrieden sind und harmonieren, kann ein Pflegebetrieb unter den gegenwärtigen Bedingungen gut funktionieren.“ Erst im Oktober 2019 übernahm das Tochterunternehmen der MCC Deutschland, die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH, die Geschäftsführung in der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf. Die MCC deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der Schweizer MCC Beteiligungs AG. pm/hei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020