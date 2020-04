Altarraum umgestaltet

Bronnbach.Auch wenn die Klosteranlage in Bronnbach derzeit noch wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, tut sich einiges hinter den Klostermauern. So wurde beispielsweise die alte Kommunionbank, welche rund 100 Jahre zwischen Chorgestühl und Chorraum angebracht war in den Altarraum verlegt.

Wie Matthias Wagner gegenüber den FN erklärte, wurde auf einem alten Foto festgestellt, dass die Kommunionbank früher den Altarraum vom Chor trennte. Wie Restauratoren bei einer genauen Untersuchung festgestellt hatten, wurde die Kommunionbank vor Jahren um Teile ergänzt. Zu Ostern wurde nun der Zelebrationsaltar versetzt und die Kommunionbank an der ursprünglichen Stelle eingebaut.

Zum ersten Mal präsentiert

Am Ostersonntag und am Weißen Sonntag wurde die Heilige Messe von den Patres der Heiligen Familie, Pater Joachim Seraphin und Pater Jaroslaw Paczkowski zelebriert und im Internet übertragen.

Dabei wurde zum ersten Mal der neu gestaltete Altarraum der Öffentlichkeit präsentiert.

Seit der Main-Tauber-Kreis die Anlage im Jahr 1986 erworben hat, hat sich Kloster Bronnbach zu einem geistlich-wissenschaftlich-kulturellen Zentrum entwickelt und stellt einen Besuchermagneten im Taubertal da. Sobald die Klosteranlage wieder öffnet, kann Besucher sich selbst ein Bild vom neu gestalteten Altarraum machen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020