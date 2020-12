Als Tänzer in ganz Deutschland erfolgreich

Wartberg.Tanzen war ihr großes gemeinsames Hobby. Wettbewerbe in ganz Deutschland gewann das Ehepaar Hertha und Heinz Penzenstadler. Später wurde ihr Hund ihr großes Freizeitvergnügen. Seit acht Jahren wohnt Sookie mit ihnen zusammen. Am Mittwoch, 9. Dezember, feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit. Heinz Penzenstadler wurde 1937 in Tetschen im Sudetenland geboren. Nach der Aussiedlung 1945 kam seine Familie in die Oberpfalz bei Regensburg. Dort absolvierte er die Volksschule und eine Lehre als Gärtner. 1955 zog er schließlich mit seinen Eltern nach Wertheim.

Hier wurde 1939 seine Frau Hertha geboren. Sie ging nach der Volksschule erstmal nach Mannheim auf die Haushaltsschule und half bei Bekannten im Haushalt. Als sie 1956 zuhause Urlaub machte, ging sie ins Waldhaus zum Tanzen – und traf dort auf ihren zukünftigen Ehemann. Dieser hatte sich allerdings gerade drei Jahre für die neu gegründete Bundeswehr verpflichtet.

Er war zunächst in Ellwangen stationiert, also suchte sie sich dort eine Anstellung. Und als er die Kaserne wechselte, reiste sie ihm wieder hinterher. Trotz dieser engen Verbundenheit wollte sich das junge Paar eigentlich mit der Hochzeit noch Zeit lassen. Aber in der damaligen Zeit des Wohnungsmangels war die Eheschließung die einzige Möglichkeit, an eine gemeinsame Bleibe zu kommen. So läuteten im Dezember 1960 die Hochzeitsglocken. Zunächst lebten die Penzenstadlers neun Jahre in Kreuzwertheim. Hier kamen zwei Töchter zur Welt – die später wieder jeweils zwei Töchter bekamen. „Ich bin mit sieben Frauen gesegnet“, schmunzelt Heinz Penzenstadler.

Nach der Bundeswehr erfüllte er sich einen Traum: Schon als Teenager hatte er die Lkw bei einer benachbarten Spedition bewundert. Und so wurde er Fernfahrer – den Führerschein hatte er bei der Bundeswehr gemacht. „Gehalt, Beförderung, das war mir alles egal, Hauptsache, ich bekomme den Zweier-Führerschein“, beschreibt er seine Ambitionen. Bis zur Rente fuhr er für verschiedene Firmen, davon 22 Jahre für die Rauch-Möbelwerke, und kam dabei in ganz Europa herum.

Hertha Penzenstadler kümmerte sich derweilen um den Haushalt und die Töchter. Nach den Kreuzwertheimer Jahren zog die Familie in den obersten Stock eines der Hochhäuser, die gerade neu auf dem Wartberg entstanden. Im Stadtteil lebt das Ehepaar noch immer, heute in ihrem eigenen Reihenhaus.

Penzenstadler ist Fußballfan, war zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2006 in München im Stadion. „Das war zwar ein völlig unbedeutendes Spiel, aber ein Riesenspaß“, erinnert er sich heute. Die eigentliche Leidenschaft der Penzenstadlers war aber das Tanzen. Sie starteten in der Einstiegsklasse und rückten in kürzester Zeit in die S-Klasse, die höchste deutsche Klasse im Tanzen, vor. Dafür erhielten Sie vom damaligen Oberbürgermeister Stefan Gläser bei der Sportlerehrung eine Urkunde, auf die sie sehr stolz sind. Nicht mal ein Kreuzbandriss hinderte sie damals, in Hamburg das Finale zu tanzen. Es sei eine schöne Zeit gewesen, wenn auch zeitaufwendig, sind sich die beiden einig. Über das Tanzen haben sie noch heute Bekannte in ganz Deutschland.

Und mit dem Hund, mit dem Heinz Penzenstadler beim Unterordnungstraining mitmacht, haben sie viel Lebendigkeit im Haus. „Das kam eigentlich über unsere Enkelin. Die hat vier Hunde“, berichtet Hertha Penzenstadler. Für das Feiern ihres Jubeltages haben sie durch die aktuellen Umstände keine Pläne gemacht. Eventuell wollen sie mit der ganzen Familie nachfeiern, wenn das wieder möglich ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020