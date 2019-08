„Als es geregnet hat, war es noch besser“

Und schon ist es wieder vorbei, das 26. Nassiger Westernfest. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Fans der Veranstaltung können sich das dritte Wochenende im August 2020 vormerken.

Nassig. Kurz vor Schluss öffnete der Himmel noch mal seine Schleusen. Es goss wie aus Kübeln. Anderen Orts, bei anderen Veranstaltungen, hätte der Regen wahrscheinlich die letzten Besucher hinweg gespült. Nicht so in Nassig Forest. Kaum zeigte sich die Sonne wieder, schüttelte man sich kurz und schon ging das Leben weiter. Bis das 26. Westernfest dann wirklich zu Ende war.

Erstes Fazit

Das erste Fazit von Axel Kempf und Klaus Merkl fiel dann auch kurz und knackig aus. „Super! Wir sagen nicht super, super, aber super war’s!“ Und da dürften sich Kempf, der Vorsitzende des Kulturkreises Nassig, und Merkl, „Sheriff“ in Nassig Forest und Moderator der Programmpunkte in der Koppel, einig sein mit den Mitwirkenden und den vielen, vielen Gästen, die am Wochenende wieder zum Gelände am alten Sportplatz gekommen waren.

Erstaunt zeigten sich die beiden Protagonisten darüber, wie viele fremde Gesichter man gesehen habe. Und die kamen nicht nur aus weiter Ferne. „Es gibt immer wieder Leute, die, obwohl sie in der Region wohnen, vorher noch nie beim Westenfest waren“, so Axel Kempf. Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning gehörte bislang auch dazu. Am Samstag war er dann mit Ehefrau und beiden Kindern da und beeindruckt von dem Gebotenen. Auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, eigentlich in Urlaub, machte mit seiner Verlobten privat zumindest einen kurzen Abstecher nach Nassig Forest.

Kempf und Merkl sind überzeugt davon, dass es vor allem die Programmpunkte für die ganze Familie sind, die das Westernfest so beliebt machen und von anderen Veranstaltungen abheben. Natürlich sei es schade, wenn wie in diesem Jahr die Falknerei kurz vor Beginn absagt und die angekündigte Greifvogelshow deshalb ausfallen muss. Das tat der guten Stimmung letztlich aber keinen Abbruch. Genauso wenig wie der eine oder andere feuchte Gruß von oben.

„Caldera“ begeistert Zuschauer

Im Gegenteil. „Am Samstagabend, als es geregnet hat, war es sogar noch besser, als am Freitag“, schwärmt David Ulrich, der mit seiner Gruppe „Caldera“ und ihrer Feuershow das Publikum begeisterte. Nicht nur aber vor allem da stand das Publikum in Dreier- oder gar Viererreihen um die Koppel herum.

Deshalb überlegt man, in Zukunft – natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand – die kleinsten und kleineren Besucher vor die Holzumzäunung zu lassen, damit sie alles sehen können. Und vor allem, damit sie nicht auf den Schultern ihrer Väter sitzend denen den Blick versperren, die keinen Platz in der ersten Reihe gefunden haben.

Welche Anziehungskraft das Westernfest entfaltet, erzählen Merkl und Kempf am Beispiel eines Verkäufers in der Shoppingmeile, der erstmals in Nassig war. „Er hat gestaunt, wie groß das hier ist, und dann seiner Frau am Telefon davon vorgeschwärmt.“ Und die habe dann kurzentschlossen die rund eineinhalbstündige Anfahrt auf sich genommen und sei ihrem Mann nachgereist.

Erleichtert sind die Organisatoren darüber, dass auch in diesem Jahr die Atmosphäre beim Westernfest eine ausgesprochen friedfertige war, ein gutes Miteinander herrschte. Axel Kempf räumt ein, im Vorfeld ein bisschen Magengrummeln gehabt zu haben. „Man hört in der Zwischenzeit ja so viel davon, was bei anderen Großveranstaltungen passiert.“ Nicht so in Nassig Forest „und das obwohl hier ja Alkohol konsumiert wird“.

Ohne Helfer nicht möglich

Nicht möglich wäre ein Ereignis wie dieses ohne die vielen Helfer. Von 408 Schichten von Freitag bis Sonntag berichtet Klaus Merkl, Axel Kempf erzählt von „Leuten, die gesehen haben, dass es klemmt, und dann eingesprungen sind“.

Sämtliche Helfer vereine der Wille, die Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen. Und aus diesem Grund soll es sie auch im nächsten Jahr wiedergeben. „Wenn alle mitspielen.“ Und da ist dann auch der Wettergott gemeint. Das dritte Wochenende im August 2020 können sich alle Westernfest-Freunde jetzt schon einmal vormerken.

