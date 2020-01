Alle haben noch die Chance auf den Titel

Der Main-Neckar-Turngau veranstaltet am Samstag, 18. Januar, den Gauliga- Rückkampf der männlichen Turnerjugend in der Sporthalle in Hettingen. Wettkampfbeginn ist um 13.30 Uhr, und es werden die Mannschaften vom SV Königheim, TV Königshofen und FC Viktoria Hettingen an den sechs olympischen Geräten in allen Altersklassen zu sehen sein. Der Vorkampf verlief in allen Altersklassen spannend und es haben noch alle Mannschaften Chancen auf den Gaumeistertitel. Die Wettkampfleitung liegt in den Händen des Fachwarts für das Gerätturnen Dirk Michel. ls/Bild: Turngau

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020