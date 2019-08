Alle haben die „Abikalypse“ überlebt

Sie haben die „Abikalypse“ überstanden. Für 71 Absolventinnen und Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums endete am Freitagabend mit der Übergabe der Reifezeugnisse die Schulzeit.

Wertheim. Passende Worte, ansprechende musikalische Beiträge, gute Stimmung: all das kennzeichnete die Veranstaltung, mit der am Freitagabend in der festlich geschmückten Main-Tauber-Halle die erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium „ins Leben“ entlassen wurden. Alle, die zur Prüfung angetreten waren, hatten sie auch bestanden. Zwei von ihnen, Lena Kattinger und Anastassia Fink, sogar mit der Traumnote 1,0. Nicht weniger als 20 Mal stand bei der Abschlussnote eine „Eins“ vor dem Komma.

„Insgesamt ein toller Jahrgang“, lobte Schulleiter Oberstudiendirektor Reinhard Lieb. Er bezog sich dabei nicht nur auf die erreichten Zensuren. Für zwei von ihnen war es ein zusätzlich besonderer, vielleicht auch besonders anstrengender Abend, obwohl man ihnen das nicht anmerkte. Johanna Weißenborn und Luis Dreikorn führten locker, humorvoll und doch auch mit der nötigen Seriosität durch das knapp zweieinhalbstündige Programm.

Sie waren dabei, an jenem Dienstag im September 2011, „als alles begann“, wie der Schulleiter erinnerte. „Ihr habt euch alles geholt, was ihr euch holen wolltet“, ließ er die – für die meisten – acht Jahre am Gymnasium Revue passieren und empfahl, an dieser „Gelenkstelle“ des Lebens innezuhalten, gemäß dem von ihm zuvor zitierten Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hatte, „es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche“. Wer es schaffe, andere glücklich zu machen, werde am Ende selber glücklich, so Lieb.

Einige Minuten seiner Redezeit hatte er für die Vorführung des Kurzfilms „Am Puls der Zeit – Schüler sein“ abgetreten, mit dem Lea Merlein und Jan Kiefel in diesem Jahr in der Oberstufe den Klaus-Benner-Preis gewonnen hatten (wir berichteten). Die Reaktion des Publikums machte deutlich, dass die Jury sowohl mit ihrer Entscheidung als auch mit der damaligen Begründung goldrichtig lag.

Er sei am vergangenen Montag noch vor dem Klingeln des Weckers von der Musik des Abi-Streichs geweckt worden, verriet Markus Herrera Torrez, der als wahrscheinlich erster Oberbürgermeister zu Fuß und ohne Krawatte zur Abschlussfeier gekommen war und den nun ehemaligen Schülerinnen und Schülern ein beruhigendes „das Leben wird auch nicht ernster als vorher“ mit auf den Weg gab.

Bei ihrer Entscheidung, was als nächstes komme, sollten sie sich beraten aber nicht unter Druck setzen lassen. Abweichend von seinem Redemanuskript, das den obligatorischen „Werbeblock“ für Wertheim und die Region vorsah, ermunterte Herrera Torrez, „gehen Sie hinaus, schauen Sie sich die große, weite Welt an“. Danach dann würde er sich freuen, die eine oder den anderen einmal wiederzusehen, so der OB, der sein Grußwort mitkleinen Details aus seiner selbst ja noch nicht lange zurückliegenden Schul- und unmittelbar folgenden Nachschulzeit würzte.

„Dr. Georg Weinmann wäre bei ‚Wer wird Millionär’ unser Telefonjoker“, leiteten die Moderatoren mit einem Kompliment über zur Lehrerrede. „Euer Abi-Streich hat mich den Termin für eine Klassenarbeit gekostet“, merkte der an, um dann festzustellen, „ihr habt das Ziel erreicht, das einmal in so weiter Ferne zu liegen schien, dass es gar nicht mehr zu sehen war“. Die wertvollen Augenblicke, die man nun erlebe, seien „die Antwort auf die Zweifel, wofür man das alles überhaupt macht“. Auch Weinmann bescheinigte den Abiturientinnen und Abiturienten, „das habt ihr gut gemacht“. Wenn das ein Schwabe sage, komme dies einem überschwänglichen Lob gleich.

Der Redner erinnerte dann an einige besondere Gedenktage, die in diesem Jahr begangen werden, von 100 Jahre Weimarer Verfassung bis zu 50 Jahre Mondlandung. „Auch ihr habt neues Terrain beschritten und Erkenntnisse gewonnen, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Was hindert euch, nach den Sternen zu greifen?“ Der Mauerfall jähre sich zum 30. Mal, das Grundgesetz wurde 70 Jahre alt. „Haltet die Spielregeln unserer Verfassung hoch“, appellierte der Pädagoge in einer „dringenden Bitte“. Als Absolventinnen und Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums „könnt ihr sicher sein, dass unser Namensgeber auf euch zählen würde, wenn es darum geht, die Welt ein bisschen besser zu machen“.

Wie schon einige ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger vergangener Zeiten gab auch die diesjährige Scheffelpreisträgerin Marjalena Seipp einen Einblick, wie ihre Rede zustande gekommen ist und schaffte es doch, ihr eine ganz eigene Prägung zu geben. Am Ende ihres Countdowns von „Zwölf“ – so viele Jahre Schulzeit liegen hinter ihr und den meisten anderen Abiturientinnen und Abiturienten – bis „Null“ – so viele aus dem Jahrgang haben es nicht geschafft – betonte sie, „Respekt Leute, wir haben tatsächlich alle die ‚Abikalypse’ überlebt“. Was auch bei der Zeugnisausgabe durch die jeweiligen Tutorinnen und Tutoren deutlich wurde.

Natürlich – und zum Glück – lief auch diese Abifeier nicht ohne musikalische Beiträge. Adrian Sheridan am Piano und Sängerin Jennifer-Kesanet Schmidt wagten sich als Solisten auf die Bühne. „See you again“ sang ein Chor aus Schülerinnen und das könnte genauso programmatisch gemeint gewesen sein, wie „A Million Dreams“, das der Solochor vortrug.

Bei dessen zweitem Stück, glänzten Melissa Hasenfuß als Sängerin und Joshua Cortes als Beatboxer. Kein Lied hatten einige wagemutige Eltern als Überraschung einstudiert, sondern einen Tanz. Dafür gab es ebenso begeisterten wie verdienten Applaus, auch wenn Moderator Luis Dreikorn meinte, „es war toll. Aber ich bin froh, dass meine Mama da nicht mitgemacht hat“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019