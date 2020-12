Alle Gottesdienste sind abgesagt

Nassig/Sonderriet.Die Kirchengemeinde übernimmt Verantwortung für die Gesundheit ihrer Gemeindemitglieder und sagt bis einschließlich 10. Januar 2021 alle Gottesdienste ab. Dies gilt auch für die Gottesdienste am Heiligen Abend, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und den Altjahresabend. Die Kirchengemeinde hat in den vergangenen Tagen eine CD mit einem Christvesper-Gottesdienst verteilt. Restexemplare sind noch im Pfarramt kostenfrei erhältlich.

Als Zeichen der Verbundenheit aller evangelischen Christen im Kirchenbezirk Wertheim werden am Heiligen Abend um 17 Uhr die Glocken aller Kirchen läuten und zum gemeinsamen häuslichen Gottesdienst einladen. Die Kirchengemeinde schlägt vor, am Heiligen Abend eine große Kerze im Fenster gut sichtbar zu entzünden. Wer eine wöchentliche schriftliche Andacht wünscht, soll Kontakt mit dem Pfarramt in Nassig aufnehmen. pm

