Alle Gottesdienste bis Mitte Januar abgesagt

Main-Tauber-Kreis.Im gesamten evangelischen Kirchenbezirk Wertheim, wozu neben den Stadt- und Ortsteilen der großen Kreisstadt auch die Kirchengemeinden Wenkheim, Tauberbischofsheim, Grünsfeld, Höhefeld, Niklashausen, Lauda-Königshofen, und Külsheim zählen, wurden alle Gottesdienste voraussichtlich bis 10. Januar 2021 abgesagt. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen und der Schutz der Bürger.

„Wir haben uns wirklich schwer getan mit dieser Entscheidung“, sagte Dekanin Wibke Klomp am Montag in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Dennoch verstehe man diesen Schritt auch als wichtiges Zeichen in der Pandemie, so Klomp. An der zu treffenden Entscheidung waren alle Leitungen der Kirchengemeinden beteiligt. Wie der Redaktion bekannt ist, werden einzelne Kirchengemeinden einen besonderen Weg gehen, um dennoch die Menschen zu erreichen und ein Gefühl der Verbundenheit in dieser besonderen Zeit zu schaffen. So wird in Niklashausen der Heiligabendgottesdienst um 17 Uhr und zu Silvester um 16 Uhr über die Ortsrufanlage gesendet.

Glocken werden läuten

Über die Homepage www.kirchenbez-wertheim.de besteht die Möglichkeit, einen Gottesdienst anzuschauen. Und um 17 Uhr werden an Heiligabend die Glocken aller evangelischen Kirchen im Bezirk läuten. Sie sollen in den Städten und Dörfern das Weihnachtsfest verkünden und zum Gebet aufrufen. hei

