Akustik und Synthese

Wertheim.Das „Solina“-Cello-Ensemble gastiert am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr im Convenartiskeller in Wertheim.

„ABBA hallo! unplugged meets electronic“ nennt sich das Programm des Trios. Es bringt auf eine einzigartige Weise den puren Klang akustischer Instrumente mit dem synthetischen auf einen Nenner.

Das Programm läßt die Zuhörer einen ganzen Abend lang träumen und „tanzen“ zugleich. Im ersten Konzertteil gibt es reinen, klassischen Klavier-, Violoncello- und Saxophonklang bei Titeln wie Tina Turners „Simple the Best“ oder „Sound of Silence“. Nach der Pause werden die elektronischen Möglichkeiten der Klangbearbeitung in Form von jazz flute-beatboxing, E-cello und Keyboard mit und ohne Einspielungen geboten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019