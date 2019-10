Aktionstage in den Herbstferien

Wertheim.Im Rahmen des Ferienprogramms „FidS für Kids - Ferien in deiner Stadt“ bietet die kommunale Jugendarbeit Wertheim in den Herbstferien wieder Aktionstage mit besonderen Unternehmungen an. Anmeldungen sind online ab sofort möglich.

Burggruselnacht, am 25. Oktober auf der Burg Wertheim für Kinder ab zehn Jahren ein besonderes Übernachtungserlebnis; Eislaufen: Zum Eislaufen nach Aschaffenburg geht es am 29. Oktober – Familien und Kinder ab zehn Jahren können hier bei Musik und passenden Lichteffekten über die Eisfläche schlittern. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Haltestelle Poststraße, Rückkehr gegen 19 Uhr; Bambini Kinderwelt: Eine Fahrt in die Bambini Kinderwelt nach Dettelbach findet am 31. Oktober, von 9 bis 18 Uhr statt.

Das Online-Formular für die Anmeldung und alle Informationen zum gesamten Angebot gibt es unter www.fids4kids.de im Internet. Eine persönliche Anmeldung im Jugendhaus Soundcafé ist während der Öffnungszeiten (Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr) möglich. Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 45 Prozent auf alle Teilnehmergebühren.

