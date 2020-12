Aktion „Schreib für Freiheit“

Wertheim.Die Wertheimer Amnesty International Gruppe beteiligt sich in diesem Jahr wieder an dem weltweit stattfindenden Briefmarathon „Schreib für Freiheit“. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, findet dieser Briefmarathon seit Jahren immer um den 10. Dezember, den internationalen Tag der Menschenrechte, statt. Weiter heißt es:

Jeder Brief in die zehn Länder zählt, denn jeder Brief kann helfen, Menschen vor unfairen Prozessen und Folter zu schützen. Auf diesem Weg wurden und werden Menschenleben gerettet. Betroffenen Menschen in vielen Ländern der Erde wurden durch diese Briefe, dauerhaft ihre Rechte gesichert.

Länderschwerpunkt sind in diesem Jahr: Pakistan, wo ein bekannter Menschenrechtler entführt wurde, weil er Verschwindenlassen von Personen in seinem Land anprangerte; Kolumbien, mit Morddrohungen an Jani Silva, weil sie das Amazonasgebiet verteidigt; in Saudi Arabien sitzen Frauen hinterm Gitter statt hinterm Steuer; in Ländern wie Myanmar, Burundi, Algerien und Chile geht es um langjährige Haftstrafen für unabhängigen Journalismus und Einsatz für Menschenrechte, sowie gegen Polizeigewalt; in Südafrika geht es um die Aufklärung und Gerechtigkeit für ermordete Frauen; in der Türkei und in Malta setzt sich die Wertheimer Amnesty International Gruppe für ein faires Verfahren von jungen Menschen ein, die sich für andere eingesetzt haben. pm

