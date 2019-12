Akrobatik vorgeführt und Geschick im Sattel bewiesen

Wartberg.Nicht nur Pferdefans genossen beim Weihnachtsreiten des Reit- und Fahrvereins Wertheim am Sonntag einen abwechslungsreichen Nachmittag mit beeindruckendem Programm. Erstmals hatte es vor der Reithalle einen kleinen Weihnachtsmarkt gegeben. Die Betreiber von acht Ständen waren der Einladung des Vereins gefolgt, ihre schönen und leckeren Waren anzubieten. Das Angebot reichte von handgefertigter Dekoration aus Holz oder Stoff über Weihnachtsgenüsse für Mensch und Tier bis hin zu Bisamfleisch aus Weidehaltung.

Im Inneren der Reithalle gab es große kulinarische Auswahl. Ob Glühwein, Eintopf, Waffeln oder Kaffee und Kuchen, für alle war etwas geboten. Verkauft wurden Weihnachtsplätzchen, die sieben kleine Reiter der Jugendabteilung des Vereins in einer Waldenhäuser Bäckerei gebacken hatten. Die Plätzchen trugen die Namen ihrer jungen Bäcker. Vorgestellt und verkauft wurde der vereinseigene Gin, der mit Wiesenkräutern verfeinert ist. Zudem gab es eine Tombola sowie das druckfrische Vereinsmagazin 2020. Vor Beginn des Programms konnten die Kinder beim Ponyreiten auf den Schulpferden Meady, Anton, Gimli und Aliz in der Halle ihre Runden drehen. Interessierte nahmen außerdem an Stallführungen teil.

Aktuell hat der Reitverein rund 200 Mitglieder, davon 80 Jugendliche. Über 40 dieser Nachwuchsreiter waren im Programm des Weihnachtsreitens zu sehen. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Nummern von Kindern und Jugendlichen präsentiert. Moderiert wurde der Nachmittag von Hardy Krüger, Beiratsmitglied Marketing.

Eröffnet wurden die Vorführungen vom neuen Vorsitzenden des Reitvereins, Boris Kellner, und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Kellner überbrachte die Grüße von Ehrenvorstand Eberhard Herbach. Der neue Vorsitzende dankte allen Aktiven, die zum Gelingen des Tags beigetragen hatten.

Herrera Torrez freute sich über die Einladung des Vereins. Er sei als kleines Kind selbst etwas geritten. Die Frau seines Vaters habe ein eigenes Pferd gehabt. Wenn er dort zu Besuch gewesen sei, half er im Stall mit und ritt auch ab und an. „Ich war aber weit davon entfernt, professionell unterwegs zu sein.“ Er wisse, welch Engagement hinter einem Reitverein stehe. Der Reit- und Fahrverein Wertheim sei eine ganz tiefe Gemeinschaft und ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens in Wertheim.

Er verwies auf die Reiter beim Messeumzug zur Eröffnung der Michaelismesse. Dafür dankte er den Aktiven. „Ich kann mir die Messe ohne Reiter hoch zu Ross nicht vorstellen.“ Die Mitglieder hätten einen tollen Reitverein mit einem aktiven Vorstand, lobte er abschließend.

Zu Beginn des Programms zeigten vier Dressurreiter einer Kür in Form einer kunstvollen Quadrille. Außerdem zeigten drei Springreiter eine gelungene Springquadrille. Trainiert werden alle diese Reiter von Marion Nikolaczek. Viel Körperbeherrschung bewiesen die Kinder und Jugendlichen beim Voltigieren. Sie werden von Kathrin Schlüter unterrichtet. Der Nachwuchs beeindruckte die zahlreichen Zuschauer mit Kunststücken auf Schulpferd Anton. Dabei erzählten sie die Geschichte vom „König der Löwen.“

Wie gut sich schon die Jüngsten mit den Pferden verstehen, zeigten die Vorführungen der Teilnehmer von „Spielend-Reiten-Lernen“ (SRL) und des Kinderreitens. Dabei unterstützte sie ihre Lehrerin Julia Keiling. Die jüngsten Teilnehmer von SRL sind gerade einmal drei Jahre alt. Kinder ab sechs Jahren zeigten, was sie beim Kinderreiten gelernt hatten.

Ihre ganze Erfahrung als Reitlehrerin machte Nikolaczek auf ihrem Pferd Donna deutlich. Tänzerisch wurde es beim „Par de deux“, einem Partnertanz aus dem Ballett, der gekonnt gemeinsam mit den Pferden umgesetzt wurde. Den Schein von Weihnachten brachten zwei Reiter in die Halle, als sie mit LEDs ausgestattet eine Lichterkette bildeten. Zum Abschluss des Nachmittags verwandelte sich Vorsitzender Kellner dann noch in den Nikolaus. bdg

