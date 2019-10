Agnieszka Brugger zu Gast im Rathaus

Wertheim.Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag und Koordinatorin für Internationales & Menschenrechte ihrer Fraktion, ist am Dienstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr auf Einladung des Grünen Kreisverbands Main-Tauber zu Gast in Wertheim. „Wir erleben eine neue Aufrüstungsdebatte. Um Europa herum sehen wir neue und alte Krisen und Konflikte, die immer stärker auch von der Klimaerhitzung angetrieben werden“, so die Sicherheitspolitikerin der Grünen. Dabei spiele auch die europäische Politik mit „verantwortungslosen Rüstungsexporten und unfairen Handelsverträgen“ eine Rolle. Im Mittelpunkt der Diskussion steht im Barocksaal des Rathauses die Frage, wie deutsche und europäische Politik zu Frieden und der Einhaltung von Menschenrechten in der Welt beitragen können.

