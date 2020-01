Ärger über Vermüllung am Kriegerdenkmal ist groß

Reicholzheim.In Rekordzeit und mit großer Einigkeit absolvierte der Reicholzheimer Ortschaftsrat seine Sitzung am Dienstag im Rathaus des Dorfs. Einleitend dankte Ortsvorsteher Sebastian Sturm Gemeinderat Bernd Hartmannsgruber dafür, dass er die Aufgabe des Patenstadtrats für Reicholzheim übernommen hatte.

Bauangelegenheiten zugestimmt

Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat zwei Anträgen in Bauangelegenheiten zu. So hatte man keine Einwände gegen die Errichtung einer Stützmauer auf einem Grundstück im „Tauberblick“. Das Grundstück hat auf einer Länge von 21 Metern drei Meter Gefälle. Um es anzugleichen, will der Bauherr eine Stützmauer mit maximal 1,40 Meter Höhe errichten. Da im Regelfall nur 0,8 Meter Höhe erlaubt sind, ist eine Genehmigung nötig.

Zustimmung gab es für eine Bauvoranfrage zum Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im „Tauberblick“. Es handelt sich um den ersten Antrag für ein Haus in der im vergangenen Jahr übergebenen Baugebietserweiterung. Konkret wurde eine Befreiung für die Traufhöhe des Gebäudes sowie für die Dachform der Garage angefragt.

Zur Verantwortung ziehen

Verärgert zeigte sich Sturm über das Verhalten Mancher, die sich im Bereich Kapelle und Kriegerdenkmal treffen. Hier wurden in letzter Zeit häufiger und in größeren Mengen Pizzakartons und Verpackungen von Fast Food Restaurants gefunden. „Wir gehen davon aus, dass sich Gruppen hier treffen und ihren Müll hinterlassen.“ Dank sprach Sturm Armin Amend aus, der den Müll der unbekannten Verursacher weggeräumt hatte. Er bat die Bürger darum, Beobachtungen zum Problem an die Ortsverwaltung zu melden, so dass die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden können.

Abschließend wies Sturm auf die Reinigungsaktion in der Turnhalle des Dorfs am Samstag, 29. Februar, hin. Neben einer Reinigung soll auch das eingelagert Material geprüft werden. Er bat um zahlreiche Helfer für die Aktion. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020