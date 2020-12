Adventsfenster erleuchten das Dorf

Waldenhausen.Wer in den vergangenen Wochen abends durch Waldenhausen spaziert ist, dem fiel womöglich etwas auf: Es wurde im Dorf immer heller. Die Tage wurden zwar stetig kürzer und zugegeben, der Spaziergänger hätte an den richtigen Häusern vorbeigehen müssen. Aber eine Adventsaktion hat nach und nach immer mehr Licht nach Waldenhausen gebracht. Jeden Abend kam ein neues, hell erleuchtetes Fenster hinzu, weihnachtlich dekoriert oder mit warm strahlenden Lichterketten. Es handelt sich um die Corona-Ausgabe des Waldenhäuser Adventskalenders, der seit 2017 stattfindet.

Freude über viel Beteiligung

Hatten einige Dorfbewohner in den vergangenen Jahren ihre Mitbürger in Haus oder Hof eingeladen, Geschichten erzählt, Punsch und Naschereien angeboten oder Musik gespielt, musste sich Initiatorin Marlise Teicke 2020 eine kontaktlose Alternative überlegen.

Und so fragte sie bei 24 Personen und Familien an, ob sie Lust hätten, ein Fenster zu schmücken und den Kalender trotz Pandemie möglich zu machen. „Ich fand es toll, wie viele mitmachen wollten“, freut sich Teicke. So kam an jedem Tag im Advent ein weiteres Licht dazu. Den Abschluss macht am 24. Dezember die evangelische Kirche.

Beim Spaziergang bewundern

Am vierten Adventssonntag ist Marlise Teicke selbst einmal durch Waldenhausen spaziert, um die gesammelten Werke zu bewundern. Im ganzen Dorf sind sie verteilt. „Es ist richtig schön“, ist sie begeistert. „Was sich die Leute haben einfallen lassen. Keine Station gleicht der anderen.“ Ein persönlicher Favorit von ihr ist ein Fenster, das die Geschichte von Sterntaler zeigt. „Was für eine tolle Idee“ – wobei allesamt wunderschön geworden seien, betont sie.

„Ich finde es super, dass wir es jetzt schon im vierten Jahr machen und sich jedes Mal wieder Menschen bereiterklären, sich zu beteiligen“, stellt Teicke fest.

Trotzdem würde sie sich freuen, wenn im kommenden Jahr wieder der Adventskalender in herkömmlicher Form stattfinden kann.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.12.2020