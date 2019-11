Acht Meter in die Tiefe gefallen

Triefenstein.Zwei Monteure sollten am vergangenen Freitag auf dem Dach eines Hochregallagers Dachplatten wechseln. Die Eindeckung des Daches besteht aus stabilen Blechplatten, in die Plexiglasplatten zur Belichtung eingearbeitet sind. Während der Arbeiten trat ein 35-Jähriger versehentlich auf eine dieser Plexiglasplatten, die durchbrach. Der Arbeiter stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in die Uniklinik nach Würzburg. Erste Ermittlungen der Polizei und des Gewerbeaufsichtsamtes ergaben, dass die beiden Arbeiter unter Missachtung aller Sicherheitsvorschriften auf dem Dach waren. Insbesondere fehlte ein Fangnetz. Strafrechtliche Ermittlungen sind gegen die Verantwortlichen eingeleitet. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019