Acht Frauen und ein handfester Mord

Die Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums zeigt auch in diesem Jahr in einer Reihe von vier Aufführungen die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Wertheim. Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe spielen unter der Regie von Anne Hennicke und Ulf Hannig die Kriminalkomödie „Die acht Frauen“ von Robert Thomas aus dem Jahre 1958.

Die Handlung ist wie ein klassisches Kriminalstück angelegt. An Weihnachten kommen alle weiblichen Mitglieder und Hausangestellten einer französischen Fabrikanten-Familie irgendwo in der Provinz zusammen, um das traditionelle Weihnachtsfest zu feiern. Das eingeschneite Haus liegt abgelegen fern von jeglicher Zivilisation. So erwarten alle eine idyllische Zeit im vertrauten Kreise der Familie.

Allein diese Situation würde ausreichen, um die bestehenden unterdrückten Unzufriedenheiten und Konflikte innerhalb der Familie ausbrechen zu lassen. Gesteigert wird dieses Potenzial allerdings noch durch ein unvorhergesehenes Ereignis:

Hausherr ermordet

Der Hausherr wird an diesem Morgen ermordet in seinem Bett aufgefunden. Und schon nach ganz kurzer Zeit ist allen Anwesenden klar, dass sie von der Außenwelt abgeschlossen und auf sich allein gestellt sind: Das Telefon funktioniert nicht mehr, das Auto ist defekt, niemand kann Hilfe von Außerhalb holen. Die Erkenntnis, dass jede der Anwesenden die Täterin sein kann, macht aus der geplanten Familienfeier eine turbulente Kriminalkomödie, bei dem es um die zentrale Frage geht, wer von den anwesenden acht Frauen die Mörderin ist. Dies aber soll an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden.

Bekannt wurde das Stück in Deutschland vor allem durch die französische Verfilmung aus dem Jahr 2002 mit zahlreichen Musik- und Tanznummern. Die Theater-AG bezieht sich in ihrer Inszenierung auf das Theaterstück „Huit femmes“, das wie ein Kammerspiel angelegt ist.

Zu Shakespeares Zeiten gab es im Theater zwar einige weibliche Rollen, auf der Bühne wurden diese aber durchweg von Männern gespielt. Und auch im deutschsprachigen Theater nicht nur vergangener Tage zeigt sich, dass selbst so zentrale Figuren wie Luise Millerin oder Schillers Amalia fast zu Nebenfiguren herabgewürdigt werden. Das stellt eine Theater-AG, die überwiegend aus weiblichen Spielerinnen besteht, jedes Jahr vor ein ernsthaftes Problem. Vor diesem Hintergrund ist das Stück von Robert Thomas eine große Ausnahme in der vorhandenen Literatur und vor allem ein Glücksfall: Hier stehen acht Spielerinnen in gleichberechtigten Rollen auf der Bühne und können ihr schauspielerisches Talent nach Herzenslust ausleben. Die vier Aufführungen finden am 9., 11., 13. sowie am 14. März jeweils um 19 Uhr in der Aula des Bonhoeffer-Gymnasiums statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020