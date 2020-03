AC weiter im Rallyesport und bei Slaloms aktiv

Nassig.Der Autosportclub (AC) Main-Tauber Wertheim im ADAC traf sich jüngst zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Rose“ in Nassig. Zunächst berichtete der Sportwart Luis Beck über die Aktivitäten der vergangenen Monate. Die AC-Fahrer sind aktuell im Automobil-Slalom und im Rallyesport aktiv. Schriftführer Helmut Kempf berichtete über weitere Veranstaltungen. Hervorgehoben wurde das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Vereins, welches im Juli letzten Jahres in der Dreschhalle in Nassig veranstaltet wurde. Im Anschluss berichtete Schatzmeister Henrik Vollhardt über die aktuellen Finanzen. Die Kassenprüfer konnten eine einwandfreie Buchführung feststellen und lobten beide Kassierer für ihre gute Arbeit. Vor allem die Präsentation der Finanzen mit Statistik der letzten Jahre wurde von der Versammlung als sehr positiv aufgenommen. Daraufhin beantragte Günther Adelmann die Entlastung des Vorstandes, welche einstimmig gewährt wurde.

Im Laufe der Veranstaltung wurden Teilneuwahlen durchgeführt. Hierbei wurden die meisten Verantwortlichen in ihrem Amt bestätigt. Neu hinzu kam Norbert Eirich, der das Amt des Pressewarts übernimmt. Dies wurde bisher von Frederik Fertig begleitet, welcher zum Vorsitzenden des ADAC Regionalclub Wertheim gewählt wurde.

Der Vorsitzende Thomas Beck bedankte sich bei Thorsten Beck und Holger Koppitz für ihre geleistete Arbeit. Beide scheiden auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand aus. Anschließend wurden die beiden Gründungsmitglieder des AC Main-Tauber Horst Weth und Herbert Beck für 40 und 50-jährige Mitgliedschaft im ADAC geehrt. Günther Bolich, der Vorsitzende den Vorsitzenden des ADAC Nordbaden, überbrachte Glückwünsche und ein Geschenk.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Bernhard Weber übermittelte Grußworte im Namen der Ortsverwaltung Nassig. Er lobte die ACler für die Hilfsbereitschaft und Beteiligung bei öffentlichen Veranstaltungen im Dorf.

Abschließend würdigte der Vorstand die geleistete Arbeit der Mitglieder und wünschte eine unfallfreie Saison 2020. Der AC Main-Tauber wird wie gewohnt wieder im Rallyesport und Automobil-Slalom vertreten sein.

Die Slalom-Fahrer werden dieses Jahr vermehrt an Veranstaltungen mit dem eigenen Clubfahrzeug teilnehmen.

