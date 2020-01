Abteilungen Urphar und Lindelbach planen den Zusammenschluss

Urphar.Auf ein Jahr mit neun Einsätzen blickte der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Urphar bei ihrer 146. Jahreshauptversammlung zurück. Herausragender Punkt der Tagesordnung war die Wahl des Abteilungsausschusses.

Abteilungskommandant Markus Korteneck berichtete, dass 2019 insgesamt zwölf Übungen abgehalten wurden, hier sprach er die teilweise schlechte Übungsbeteiligung an und appellierte an die Mitglieder, die Übungen besser zu besuchen. Als Höhepunkte gab es eine gemeinsame Übung mit der Abteilung Nassig im Anglerheim in Bestenheid sowie eine Großübung mit den Abteilungen Kembach und Höhefeld, welche in Kembach stattfand. Außerdem fand eine Nachtübung mit den Feuerwehrleuten aus Lindelbach statt. Des Weiteren verzeichnete er neun Einsätze: vier Brandsicherheitswachdienste, eine Ölspur sowie vier Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt vier Schwerverletzte sowie drei Tote zu verzeichnen waren.

Wehr hat 76 Mitglieder

Die Mitgliederstatistik wies zum Jahresende insgesamt 76 Personen auf, darunter sind 30 Aktive, 16 Passive, 19 Ehrenmitglieder und elf Jugendliche. Keine großen Veränderungen gab es beim neu gewählten Abteilungsausschuss. Hier erklärten sich Gerhard Horn, Matthias Fiederling, Stephan Horn, Holger Götzelmann sowie Michael Flegler wieder bereit, sich zur Wahl zu stellen. Lediglich Peter Hofmann stand nicht mehr zur Wahl, sein Posten wurde von Lukas Scheurich übernommen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen/Beförderungen“ wurde Sigfried Fünkner durch den stellvertretenden Stadtbrandmeister Stefan Tiederle für 40 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Rico Lottes und Marco Flegler wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Gerhard Horn und Lukas Scheurich wurden als Übungsfleißigste ausgezeichnet.

Jugendwart Rico Lottes berichtete über eine positive Entwicklung bei der Jugend, hier waren vier Neuzugänge und keine Abgänge zu verzeichnen. Es wurde am Leistungsmarsch teilgenommen, Christbäume gesammelt, Parkplatzdienste geleistet sowie eine Fahrt ins Schwimmbad unternommen. Gemeinsam mit der Stadtjugendfeuerwehr wurde ein Ausflug zur Feuerwehrschule nach Würzburg unternommen. Höhepunkt der Jugendfeuerwehr war allerdings eine 24-Stunden-Übung, über welche ein kurzes Video gezeigt wurde.

Den Kassenbericht verlas Kassierer Michael Flegler, die Kassenprüfer Dominik Batsch und Fred Mayer bescheinigten ihm eine einwandfreie Buchführung, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Die anwesenden Stadtbrandmeisterkandidaten Torsten Schmidt und Rainer Schwenk stellten sich und ihre Planungen für die nächsten Jahre kurz vor. Ortsvorsteher Detlev Dosch lobte in seinem Grußwort die Abteilungswehr für ihr Engagement, welches sie innerhalb des Dorfs bei verschiedenen Veranstaltungen zeige. Besonders erfreut zeigte er sich über die vielen jungen anwesenden Feuerwehrleute.

Fusion thematisiert

Weitere Grußworte überbrachte der stellvertretende Stadtbrandmeister Stefan Tiederle. Er rief die Anwesenden dazu auf, die Hauptversammlung der Feuerwehr Wertheim zahlreich zu besuchen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Der Abteilungskommandant von Lindelbach, Hubert Diehm, ging auf den aktuellen Stand der für 2021 vorgesehenen Fusionierung der beiden Abteilungen ein. Hier zeigte er sich zuversichtlich, dass die beiden Abteilungen gut zusammen passen werden.

Abschließend stellte der Abteilungskommandant den geplanten Umbau des Feuerwehrhauses vor, welcher in März beginnen soll. Hier wird eine große Umkleide geschaffen, wodurch in der Fahrzeughalle mehr Lagermöglichkeiten entstehen sollen. Bei diesem Umbau wird zahlreiche Unterstützung benötigt. ffw

