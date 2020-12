Absicht oder Versehen?

Wertheim.An der Tankstelle Weingärtnerstraße in Wertheim verletzte im Januar ein Autofahrer einen Fußgänger, in dem er ihn beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel gegen den Rücken stieß.

Nach Auswertung der Kameraaufzeichnungen kam die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis, dass der Fahrer direkt auf den Fußgänger zu fuhr und ihn dadurch schädigte.

Um in einer Verhandlung auf den Fahrer einwirken zu können, begnügte sich die Staatsanwaltschaft laut eigner Aussage nicht mit der Beantragung eines Strafbefehls sondern erhob Anklage. Die Vorwürfe: vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung.

Der 28-jährige Beschuldigte zeigte sich in der Verhandlung reumütig. Er betonte, dass er nicht erzieherisch gehandelt habe, weil der Geschädigte die Zufahrt schnellerfreigeben sollte. Die Staatsanwaltschaft blieb dabei, der Mann habe eine Verletzung zumindest billigend in Kauf genommen. Sie ging damit von Vorsatz aus, allerdings nur noch in einem minder schweren Fall.

Der Verteidiger betonte, der Mandant habe nicht verletzen wollen sondern den Spiegel nicht einkalkuliert. Deshalb bleibe nur der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung bestehen. Die Richterin schloss sich dieser Argumentation an und verhängte eine Geldstrafe von zwölf Mal 50 Euro.

Der Vorfall ereignete sich in der Zufahrt zur Tankstelle. Der Geschädigte war damit beschäftigt, den Tank des Reifenluftgeräts nachzufüllen. Als er einen Schritt zurück trat, bekam er vom Autospiegel in Höhe der Schulterblätter einen Schlag. Er sprach den Angeklagten an. Dieser sei laut Aussage des Geschädigten verärgert gewesen. Da am nächsten Tag Schmerzen auftraten, sei er zur Polizei gegangen.

Der Beschuldigte erklärte in der Verhandlung, beim Einbiegen in den Bereich das Heck seines Autos zu wenig berücksichtigt und deshalb einen Schlenker gemacht habe. Dass er den Mann „erwischte“, habe er nicht bemerkt, und sei nach dem Aussteigen über den eingeklappten Spiegel verwundert gewesen. Laut Polizei war der Angeklagte von Beginn an bemüht, den Fall einvernehmlich zu Ende zu bringen.

Das Gericht hatte nun das Verhalten des Beschuldigten einzuordnen. An der Überzeugung, dass seinem Unmut freien Lauf ließ weil er warten musste, blieben bei der Richterin Zweifel. Entsprechend fiel ihr Urteil aus. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020