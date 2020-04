Abfallgebühren werden angehoben

Main-Spessart-Kreis.Rund 40 500 Abfallgebührenbescheide wurden in dieser Woche an die Grundstückseigentümer im Landkreis Main-Spessart verschickt. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Nachdem die Abfallgebühren seit 2007 insgesamt viermal gesenkt wurden, müssen diese ab dem Jahr 2020 erstmalig wieder um durchschnittlich 9,5 Prozent angehoben werden. Damit steigt die Normalgebühr für den 120 Liter Abfallbehälter von bisher 172,80 Euro auf 189,60 Euro. Sinkende Einnahmen bei der Wertstoffvermarktung und gleichzeitig steigende Ausgaben in allen Bereichen hätten diese Erhöhung nötig gemacht.

Die neue Kalkulation wurde vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erstellt und auf vier Jahre angelegt. Die Bescheide gelten daher nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch für die Folgejahre. Daher sollte der Bescheid für eventuelle Rückfragen aufgehoben werden.

Änderungen meldepflichtig

Grundlage für die Erstellung der neuen Bescheide waren die beim Landratsamt gespeicherten Daten (Anschrift, Art der Grundstücksnutzung, Personenzahl, Konto). Wer das Landratsamt in der Vergangenheit regelmäßig über Änderungen informiert hat, sollte jetzt auch einen korrekten Bescheid bekommen. Erfahrungsgemäß erreicht das Landratsamt nach jedem Versand der Abfallgebührenbescheide eine Vielzahl von Änderungsmitteilungen. Um eine Überlastung der Telefonleitungen zu vermeiden, sollten verstärkt andere Kommunikationswege genutzt werden. Die Kontaktdaten stehen auf dem Bescheid. Grundstückseigentümer seien verpflichtet, gebührenrelevante Änderungen dem Landratsamt unaufgefordert mitzuteilen, heißt es weiter. Bei wiederholten Verstößen kann es in Einzelfällen zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens kommen.

Die Abfallgebühren werden jährlich immer zum 01. Juli fällig. dazu soll ein SEPA-Lastschriftverfahren genutzt werden. Sollte sich die Bankverbindung geändert haben, gibt es auf der Homepage unter www.main-spessart.de die Änderungsmeldung und das SEPALastschriftmandat. Dazu einfach unter „Was suchen Sie?“ das Stichwort „Änderungsmeldung“ beziehungsweise „Sepa“ eingeben.

Zusatzbehälter kostet

An Papiervolumen wird wie bisher kostenlos das doppelte Volumen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden auf Wunsch zusätzlich bereitgestellte Papierbehälter nur noch kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Für einen zusätzlichen 240 Liter Papierbehälter beträgt die Jahresgebühr 39,60 Euro.

Wird ein bereits vorhandener zusätzlicher Papierbehälter bis 30. Juni 2020 abgemeldet, wird die Abmeldung für das gesamte Jahr 2020 berücksichtigt.

Für Abfallgroßbehälter mit 1100 oder 5300 Litern Füllraum kann jetzt auch eine wöchentliche Leerung beantragt werden. Der 70 Liter Restabfallsack kostet künftig 4,30 Euro, der 120 Liter Grüngutsack 3,60 Liter.

Wer in der derzeitigen Krisensituation Zahlungsschwierigkeiten hat, kann sich mit der Abfallgebührenstelle im Landratsamt per E-Mail Abfall@Lramsp.de oder auf dem Postweg in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020