82-Jähriger hob mit seinem Auto ab

Wertheim.Ein 82-Jähriger ist am Samstag in Wertheim mit seinem Auto abgehoben. Der Fahrer kam gegen 13.20 Uhr zunächst rechts von der Schwarzwaldstraße ab und streifte die Umrandung eines Baumes. So abgelenkt verlor der Toyota den Boden unter den Rädern und schanzte über eine weitere Schutzumrandung.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und beschädigte auch einen Ford. Drei Feuerwehrfahrzeuge und ein Rettungswagen kamen zum Ort des Geschehens. Der Unfallfahrer wurde verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 10 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019