70-Jährige missachtet Vorfahrt

Bestenheid.Im Kreuzungsbereich der Bestenheider Landstraße und der Breslauer Straße sind am Samstagvormittag in Wertheim zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 70-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Breslauer Straße kommend die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Mercedes-Benz einer 53-Jährigen, die auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld fuhr. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020