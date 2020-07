67 Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ins Leben entlassen

Wertheim.Unter ganz besonderen Bedingungen durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Vorschriften haben die 67 Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (BBG) Wertheim allen Grund zum Feiern. Am Freitagabend wurden den Absolventen auf der Wertheimer Burg bei einer kleinen Feier die Reifezeugnisse übergeben (wir berichteten ausführlich in unserer Montagsausgabe). Ein wie sonst übliches Gruppenbild aller Abiturienten konnte es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Vorschriften und dem damit einzuhaltenden Abstand nicht geben. Um dennoch ein gemeinsames Bild zu bekommen, wurde für die Schüler oben stehende Fotomontage geschaffen. Weil es dem Gymnasium nicht möglich war, bis Redaktionsschluss am Sonntagabend dieses Bild für die Montagsausgabe zu liefern, wird dies mit der heutigen Ausgabe nachgeholt./ hei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020