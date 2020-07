500 Quadratmeter reine Kompetenz

Bettingen.„Es ist für mich ein Traum“, schwärmte Markus Storck bei der Eröffnung des Storck-Stores am Almosenberg in Bettingen. Die Storck Bicycle GmbH ist ein international agierendes Unternehmen für High-End-Fahrräder. Es hat sich auf den Rahmenleichtbau spezialisiert.

„Total gelungen“, Bürgermeister Wolfgang Stein gratulierte zur Eröffnung und sprach von einer Erfolgsgeschichte in atemberaubendem Tempo.

Stein erwähnte, dass der Ortschaftsrat einstimmig für dieses Bauvorhaben gestimmt hat und hier Synergien gelebt werden, dabei stellte der Bürgermeister die Kooperation mit den Stadtwerken heraus.

„Der Handel lebt vom menschlichen Kontakt“, erklärte Wolfgang Reiner, Vorstandsmitglied der Sparkasse Tauberfranken. Der Storck-Store, so Reiner, liege im Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge absolut im Trend. Um die schöne Gegend zu erkunden, brauche es Zeit und ordentliche Fahrräder, fasste Wolfgang Reiner zusammen. „Ich drücke Ihnen die Daumen“, gab der Sparkassenmann dem Unternehmer Markus Storck mit auf den Weg.

Der Eröffnung folgt eine Kooperation zwischen Storck und den Stadtwerken Wertheim, unter dem Namen „E-Provider“. Die Stromkunden der Stadtwerke können sich eines von acht E-Bikes aussuchen und zahlen für die Bikes eine monatliche Leasinggebühr. Alle Räder werden mit „Main-Tauber-E-Bike-Strom“ betrieben und vereinen Storcks Erfahrung in der Fahrradentwicklung mit modernster E-Motorentechnolgie.

In dem modernen und stylischen Store, der sich über zwei Etagen auf einer schwebenden Plattform und fast 500 Quadratmeter Verkaufsfläche erstreckt, können die Kunden das volle Storck-Produktprogramm in attraktivem Ambiente erleben, inklusive einer kompetenten Beratung.

Das innovative Holzfachwerkhaus wurde von Reo Severain vom Architekturbüro Severain Architekten federführend entworfen und verfügt über zahlreiche modernste Technologien, unter anderem über eine Luftwärmepumpe zum Heizen und Kühlen und zwei KFZ-Elektro-Tankstellen.

Das 43 Meter lange Gebäude wurde gemeinschaftlich mit der Firma Sonnleitner Holzbauwerke umgesetzt, die in direkter Nachbarschaft einen Standort hat. Das Investitionsvolumen beträgt drei Millionen Euro.

Konzept umgesetzt

Markus Storck, General Manager von Storck Bicycle, zeigte sich begeistert: „Mit der Eröffnung des Wertheimer Stores setzen wir unsere Konzept-Philosophie bestens um. Nach der Umstellung des Vertriebsmodells auf direct to consumer können wir mit dem neuen Store unser Ziel einer hochwertigen Beratung und die attraktive Präsentation unserer Produkte konsequent nach der Business 4.0 Strategie weiterführen.“

Der erste Storck Store wurde im Jahr 2008 in Seoul, Südkorea, eröffnet. Es folgten weitere Stores in Idstein, Heitersheim, Düsseldorf, in der Schweiz, in Thailand, Japan, Singapur, Malaysia und auf den Philippinen. Der nächste Store ist in Südafrika geplant.

