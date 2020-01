49 Sportabzeichen übergeben

Wertheim.Der TV Wertheim übergab jüngst im Hotel Kette 49 Sportabzeichen für das Jahr 2019 an Mitglieder. Die beiden Sportabzeichenbeauftragten Renate und Siegfried Krauß freuten sich über die rege Teilnahme am vielseitigen Wettbewerb, der höchsten Auszeichnung im Breitensport.

„Sport für die Gesundheit“ stehe hinter allem. Die vier Disziplinen des Sportabzeichens deckten die körperlichen, mitsamt den sportmotorischen Zielen ab, sagte Siegfried Krauß.

Unterschiedliche Anforderungen

Ausdauer wird je nach Altersklasse in unterschiedlichen Anforderungen beim Lauf, beim Radfahren oder Schwimmen trainiert. Beim Kugelstoßen, dem Weitwurf oder dem Standweitsprung geht es vor allem um die Muskelkraft. Die Koordination steht im Vordergrund, wo es ums Seilspringen geht, Weitsprung oder Schleuderball.

Die Schnelligkeit erfordert das Zusammenspiel von Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination für relativ kurze Zeit. Hierzu dienen die kurzen Lauf, Schwimm- und Radfahr-Disziplinen. Neben den rein sportlichen Aspekten trägt das gemeinsame, freiwillige Trainieren und die Zielerreichung dazu bei , die Lebensfreude und Stärkung der Widerstandskraft zu stärken und einen sozialen Austausch zu erreichen. sagte Krauß.

In diesem Jahr erreichten 20 Erwachsene, davon elf Frauen und neun Männer das Sportabzeichen in Gold. Bei den Kindern gingen die Urkunden an 26 Mädchen und drei Jungen. Die Familie Bartholme erreicht mit drei Familienmitgliedern das Familiensportabzeichen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020