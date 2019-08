37 000 Brötchen geschmiert

Wertheim.Von Anfang an waren Christina Wiedemann und Birgit König als tatkräftige Wegbereiter dabei, zunächst beim Planungsteam, als 1999 von der damaligen Schulleiterin Anette von Manteuffel die Idee einer „Schulkantine“ dem Elternbeirat durch die damaligen Vorsitzenden Tina Hock und Wolfgang Eble vorgestellt wurde. Christina Wiedemann verlässt nun nach 20 Jahren ehrenamtlicher Arbeit die Cafeteria.

Die Idee zündete, die Folge waren zunächst monatliche Planungstreffen, um das große Projekt Cafeteria am Dietrich Bonhoeffer Gymnasium umzusetzen. Gemeinsam mit der Stadt Wertheim konnte schon nach kurzer Zeit der Betrieb aufgenommen werden. Zudem wurde ein Elternverein gegründet. Auch hier brachten sich Frau Wiedemann als Kassenwart und Frau König als Schriftführerin über zwölf Jahre ein.

Ab dem ersten Schultag im September 2000 hieß es nun für beide zweimal die Woche Brötchen schmieren und belegen, die komplette Frühstückstheke war donnerstags in ihren Händen, für die Schüler da sein, aufräumen und abwaschen und was sonst noch alles so in einer Küche und beim Mittagstisch anfällt.

Wenn man über die Jahre zusammenzählt, was alles bewegt wurde, so kommen beeindruckende Zahlen für die gemeinsame Arbeit heraus: gut 1600 Einsätze, etwa 5000 Arbeitsstunden, ungefähr 37 000 Brötchen bereitet, das entspricht ungefähr einem sechs Kilometer langen Baguette, zudem Obstspieße, Bagels, leckere Menü-Kreationen und immer wieder die eine oder andere Überraschung für Schlemmer und Gourmets. 19 Abiturjahrgänge haben sie begleitet. Es ging immer um das Wohl der Kinder und der Jugendlichen, was diese gerne essen und es musste abwechslungsreich und gesund sein.

Beide waren und sind feste Bestandteile der Cafeteria, es wurden viele Tränen gelacht, das Miteinander war herzlich und bereichernd, Freundschaften sind entstanden.

Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen, die eigenen Kinder haben schon seit mehreren Jahren die Schule verlassen. Zum Schuljahresende wurde Christina Wiedemann verabschiedet, Birgit König hat sich entschlossen, noch weiter dabei zu sein. Eine Lücke im Helferplan wird bleiben, die herzliche Begrüßung jeden Donnerstagmorgen wird fehlen. dbg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019