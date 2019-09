35-jährige Frau stirbt noch an Unfallstelle

Kembach.Eine 35-Jährige starb am Montag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2825 zwischen Kembach und Dertingen. Die Frau war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Mazda in Richtung Dertingen unterwegs. Sie kam nach Angaben der Polizei aus bisher unbekannter Ursache zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Durch das Gegenlenken schleuderte der Mazda quer über die Straße und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren schnell vor Ort, doch die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Kreisstraße musste voll gesperrt werden.

Spezialisten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte und bitten um Hinweise unter Telefon 09342/60040 . pol

