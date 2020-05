31-Jähriger verletzt

Wertheim.Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall am Samstagmorgen bei Wertheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Mann in seinem Mercedes gegen 8 Uhr an der Kreuzung Kembach/Höhefeld mit dem Citroën eines 43-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer war von Urphar kommend in Richtung Böttigheim unterwegs, als er mit dem in Richtung Kembach fahrenden Citroën-Lenker zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020