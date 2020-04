26 Helfer sorgen für Einhaltung aller Auflagen

Nach drei Wochen Schließung wegen der Coronakrise öffnete der Laden der Wertheimer Tafel wieder. Möglich wurde dies durch das ehrenamtliche Engagement bestehender und neuer Helfer.

Wertheim. Bei den Kunden des Wertheimer Tafelladens war die Freude über die Wiederöffnung groß. Zuletzt hatte das Geschäft am 16. März geöffnet. Der Tafelladen ist ein freiwilliges Angebot von Diakonischem Werk im Main-Tauber-Kreis und dem Caritasverband im Tauberkreis. „Hauptgrund für die zeitweise Schließung war die Zusammensetzung unserer ehrenamtlichen Helfer“, berichtete Volker Herm am im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Er ist beim Diakonischen Werk Bereichsleiter der Tafelarbeit.

Das Stammteam der Wertheimer Tafel habe eine Altersstruktur von über 70 Jahren. „Sie gehören damit zur Corona-Risikogruppe“, so Herm. Auch mit jüngeren Helfern hätte man aber nicht so weiter machen können, wie vor der Krise. Aus der Erfahrung anderer Tafeln weiß er, dass es wegen Hamsterkäufen in den Supermärkten weniger gespendete Waren gegeben habe. „Wegen der steigenden rechtlichen Auflagen zum Hygieneschutz mussten Maßnahmen zu Abstandsregelung und Spuckschutz installiert werden“, nannte er eine weitere neue Bedingung für den Betrieb. „Tafelläden müssen dieselben Bedingungen erfüllen wie Supermärkte.“ Da man wegen des Abstands nur noch eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig in den Laden lassen könne, seien zudem aufwendige Regelungen für den äußeren Wartebereich notwendig geworden.

Zu den Auswirkungen der Schließung auf die Kunden stellte er fest, dass es Einzelfälle gegeben habe, die aufgrund der Tafelschließung weniger Lebensmittel zur Verfügung hatten. Er hob jedoch hervor: „Wir sind keine Institution, die staatlich gefördert wird und wir haben keinen staatlichen Versorgungsauftrag.“ Das Betreiben der Tafelläden sei ein freiwilliges, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Betroffenen und der Rettung von Lebensmitteln. Dieter Adelmann, ehrenamtlicher Leiter der Wertheimer Tafel, ergänzte: „Wir haben uns schon vor der Schließung bemüht, die Kunden möglichst mit etwas mehr Ware zu versorgen.“

Herm erklärte weiter: „Es hat die ganze Zeit intensive Bemühungen auf allen Ebenen der Trägerorganisationen gegeben, um eine Wiederöffnung zu ermöglichen.“ Dadurch, dass die Pforten jetzt wieder geöffnet sind, hat sich auch das Helferteam vergrößert. Die Sicherstellung der Qualität der Waren im Tafelladen wird durch die erfahrenen Ehrenamtlichen der Stammmannschaft übernommen, die im Lebensmittelrecht kundig sind.

Ergänzend dazu kommen jüngere Helfer. Diese hatte man über die Kontakte der bisher schon Engagierten gewonnen. „Es gab viel mehr bereite Helfer als wir aktuell einsetzen können“, freute sich der Bereichsleiter. „Dieses Potenzial an Hilfsbereitschaft wünsche ich mir auch für die Zeit nach der Krise.“ So könne ein Generationenwechsel bei den Stammhelfern gelingen und damit der Betrieb der Tafelländen langfristig sichergestellt werden.

Aktuell sind in Wertheim 20 Helfer des Stammteams für die Abholung und die Sortierung im Einsatz, hinzu kommen sechs neue Helfer für die Ausgabe an die Kunden. Die Stadt Wertheim übernimmt die Finanzierung eines privaten Sicherheitsdiensts für den Außenbereich und stellt Material wie Hütchen und Absperrbänder für die Sicherung der Abstände außen bereit. „Es gab in anderen Tafeln Fälle, dass die Abstandsregeln beim Warten nicht eingehalten wurden. Daher mussten diese wieder schließen.“ Dies wolle man vermeiden, begründete er den Einsatz des Sicherheitsdiensts. Das Angebot für die Unterstützung sei direkt von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gekommen. Die praktischen Vorbereitungen für die Wiederöffnung begannen vor etwa zwei Wochen.

Zuerst wurden Informationen über die aktuellen rechtlichen Auflagen des Landes Baden-Württemberg eingeholt. Auf dem Boden des Ladens wurden Abstandsmarkierungen aufgebracht und an den Theken Spuckschutzscheiben installiert. Zum Schutz der Helfer setzt man zudem auf Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mund-Nasen-Maske. Im Außenbereich erhält jeder Kunde eine wiederverwendbare Maske, die er behalten darf. „Diese wurden von ehrenamtlichen Näherinnen aus Reicholzheim gespendet.“ Außerdem stehen für die Kunden am Eingang Einweghandschuhe und ein Desinfektionsmittelspender bereit. Plakate in verschiedenen Sprachen weisen auf die Regeln hin.

Am Mittwoch begannen die Ehrenamtlichen schon vor acht Uhr mit den Vorbereitungen. Die letzten Arbeiten bei der Ausgestaltung der Schutzmaßnahmen im Laden musste erledigt und der Außenbereich vorbereitet werden. Die Fahrer holten die Waren in den Geschäften ab und viele fleißige Hände sortierten diese. Vor der Krise war der Wertheimer Tafelladen drei Tage pro Woche geöffnet. Aktuell kann dort mittwochs von 13-16 Uhr eingekauft werden. Herm erklärte zur zukünftigen Anpassungen der Öffnungszeiten, man prüfe, was möglich sei und wie das Angebot in der aktuellen Zeit angenommen werde.

Für die Kunden gibt es klare Regeln, die einen Betrieb des Ladens ermöglichen. Diese gehen teilweise noch über die aktuellen rechtlichen Vorschriften hinaus. So gilt unter anderem die Abstandsregelung, die Anwesenheit von maximal vier Kunden gleichzeitig im Laden sowie der Einkauf von nur einer Person pro Familie. Kinder dürfen nicht mitgebracht werden.

Für Einkäufer besteht die grundsätzliche Pflicht, Maske und Handschuhe zu tragen. Menschen mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben. „Helfer können nach Rücksprache mit der Tafel im Auftrag der erkrankten Einkaufsberechtigten nach Ladenschluss übrige Waren abholen“, erläuterte Volker Herm.

Abschließend wies Bereichsleiter Volker Herm darauf hin, dass haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet werden können. Wer Waren spenden möchte, kann sich bei ihm unter Telefon 0 93 41/92 80 14 melden.

