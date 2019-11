2:4 im Pokal für die „Erste“

Pokal Bezirksklassen Herren

TSV Grombühl/ Würzburg III –DJK TTC Kreuzwertheim 2:4. Marcel Väth (2) hatte mit seinen Erfolgen einen maßgeblichen Anteil am Pokalerfolg der Kreuzwertheimer Ersten. Jannick Bracken lieferte hierzu einen Einzelsieg. Entscheidend war die Doppelkombination Väth /Bracken, die im fünften Satz den Sieg der DJK perfekt machten und das Weiterkommen der DJK in‘s Viertelfinale ermöglichten.

Bezirksklasse A Gr. 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim – TTC Remlingen 8:8. Die Kreuzwertheimer startete mit zwei Siegen in den Doppelspielen vielversprechend in das Match. Marcel Väth, Sebastian Lankl, Dr. Peter Geiger und Marcel Tobisch (2) gewannen ihre Einzelspiele. Dennoch musste über die Punktvergabe das Schlussdoppel entscheiden. Dieses Match konnte die Doppelpaarung Väth / Bracken souverän für sich entscheiden und damit einen Punkt für die DJK sichern.

Bezirksklasse B Gruppe 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TSV Uittingen II 9:3. Bereits in den Doppelspielen zeigte die Kreuzwertheimer Zweite wer an diesem Abend das Sagen hat. Mit einer klaren Führung ging man in die Einzelspiele. Mario Wunderlich (2), Marcel Tobisch, Michael Zimmermann, Klaus Kraft und Paul Wissmann holten mit ihren Erfolgen die weiteren Punkte für die DJK, sodass ein weiterer deutlicher Heimsieg verbucht werden konnte.

Bezirksklasse D Gr. 3 West

SB Versbach X – DJK TTC Kreuzwertheim III 4:6. Beide Mannschaften hatten die Runde bisher ohne Niederlage bestritten, so dass ein spannendes Match zu erwarten war. Landolin Platz / Gerhard Rudolf und Paul Wissmann / Konstantin Kaminski konnten ihre Doppelspiele jeweils im fünften Satz für sich entscheiden.

Im vorderen Paarkreuz war der Gegner zu stark besetzt, so dass die Kreuzwertheimer ihre Spiele abgeben mussten. Paul Wissmann und Konstantin Kaminski konnten in äußerst spannenden Auseinandersetzungen ihre Einzelspiele gewinnen und den nicht zu erwartenden Auswärtssieg der DJK sichern, die damit weiterhin ungeschlagen bleibt

Jungen Bez.-klasse Gr. 1 West

TSV Grombühl Würzburg – DJK TTC Kreuzwertheim 3:7. Paul Wissmann / Björn Schütz und Tobias Jäger / Julian Messerer sorgten mit ihren Doppelerfolgen für einen perfekten Start der Kreuzwertheimer Jugendlichen. Mit den Einzelerfolgen von Paul Wissmann (2), Björn Schütz (2) und Julian Messerer sicherten sich die Kreuzwertheimer einen weiteren Heimerfolg und verbleiben weiterhin unangeschlagen an der Tabellenspitze. GR

