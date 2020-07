18 Filme für 18 laue Sommerabende

Ein Sommer ohne Burgfilmfest – undenkbar. Und so schufen Burgmanager Christian Schlager und seine Mitarbeiter trotz Corona-Krise einen Kulturhöhepunkt der besonderen Art.

Wertheim. „Dass es uns überhaupt gibt, war keineswegs gewiss“, die Freude darüber, dass das Burgfilmfest stattfinden kann, ist Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager deutlich anzumerken, als er am Donnerstag das Programm vorstellt.

Durch die Aufstockung der Besucherzahlen ist dieses Filmfestival möglich geworden. „Für lediglich 100 zugelassene Besucher hätten wir nicht gespielt. Doch nun – 499 dürften wir, Platz haben wir tatsächlich für 250 Zuschauer“, erklärt Schlager.

Dass er mit dieser maximalen Platzzahl keine Besucherrekorde knacken wird, wie beispielsweise voriges Jahr mit „Bohemian Rhapsody“ oder vorher mit „Mamma Mia!“, darüber ist sich der Burgmanager durchaus im Klaren. Umso mehr hat er deshalb bei der Auswahl der Filme auf Qualität statt auf Massengeschmack gesetzt. „Es ist das Jahr, in dem man Dinge wagt und ausprobiert“, sagt er. Ein schneller Blick ins Programm gibt ihm recht. Denn bis auf zwei, drei Kassenknüller sind es ausnahmslos neue Werke. Ausgesucht wurden die Filme unter dem Motto: Wer hat tolle Kritiken bekommen und lief vielleicht unter dem Radar. Und so sind ausnahmslos alle Filme ein genaueren Blick wert, bevor man entscheidet. Auch bedient Schlager mit seiner Auswahl beinah jedes Genre: vom Krimi, über die Romanze, die Gauner-Komödie, den Historienstreifen und das Drama bis hin zur Dokumentation.

Dieses breite Spektrum ist ihm vor allem gelungen, weil das Burgfilmfest dieses Jahr ganze fünf Tage länger ist. Das bedeutet für 2020: 18 Filme an 18 Abenden.

Apropos Dokumentationen: Die sind in Wertheim beim Burgfilmfest zwar nicht immer ausverkauft, dennoch sehr oft gut besucht. In diesem Jahr ist es den Organisatoren sogar gelungen, die Protagonisten und Filmemacher an den jeweiligen Abenden live vor Ort zu haben.

Mehrere Herausforderungen

Nicht im Programm sind in diesem Jahr Kinderfilme. Hier fehlte einfach das Angebot. Denn die Filmfestmacher mussten sich in diesem Jahr gleich mehreren Herausforderungen stellen: neben den Corona-Vorschriften und der möglichen Platzanzahl waren es vor allem die vielen verschobenen Filmstarts, die für eine deutlich kleinere Auswahl sorgten. Außerdem wollte Schlager nicht unbedingt Streifen im Programm haben, die bereits im Autokino mehrfach wurden.

„Mainstream-Gucker“ kommen dennoch voll auf ihre Kosten, beispielsweise mit dem Eröffnungsfilm „Nightlife“ mit Elyas M’Barek und Palina Rojinski in den Hauptrollen.

Waren es im vergangenen Jahr vier Musikfilme, so kommt vor allem die Beat-Generation mit der Komödie „Yesterday“ auf ihre Kosten.

Laut Mitsingen werden die Zuschauer wohl bei der Musicalverfilmung „Ich war noch niemals in New York“, mit deutscher Starbesetzung und einem Udo-Jürgens-Hit nach dem anderen.

Nicht nur bei diesem Film heißt es aufgrund der wirklich begrenzten Platzanzahl schnell zu sein, wenn man den Besuch plant. Karten gibt es in diesem Jahr nur online über ein eigens geschaffenes Portal.

Schlager resümiert: „Für mich wird es ein Filmfest voller Wunschfilme, die ich noch nicht gesehen habe und unbedingt sehen will – und ich hoffe, da finden sich ein paar Leute, denen es genauso geht.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020