1500 Euro Schaden hinterlassen

Wertheim.Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Bestenheid. Im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr parkte auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Bestenheid ein Opel Corsa. Als der Besitzer zu seinem Wagen kam, stellte er einen Unfallschaden an der hinteren linken Seite seines Fahrzeugs fest. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher müsste einen Schaden an der

...