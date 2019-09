Zwei neue Windenergieanlagen

Im Ortsteil Wenkheim kommen zu den bestehenden neun Windenergieanlagen zwei weitere dazu. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag einstimmig.

Werbach. Für den Bau von zwei neuen Windenergieanlagen im Ortsteil Wenkheim im Gewann „Erdfeld“ erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus einstimmig den Zuschlag an das Unternehmen Green City, München.

Für die vorgesehene Errichtung von zwei weiteren Windrädern im Bereich der aktuell bestehenden neun Windkraftanlagen im Gewann „Erdfeld“ hatten sich mehrere Unternehmen beworben, erläuterte Bürgermeister Ottmar Dürr. Die vorgelegten Angebote seien von der Verwaltung und dem Gemeinderat sorgfältig geprüft und verglichen worden.

„Green City war der einzige Anbieter, der den Bau von lediglich zwei Windkraftanlagen auf kommunaler Fläche zusagte“, betonte Bürgermeister Dürr.

Alle anderen Anbieter wollten mindestens drei Anlagen auf kommunaler und/oder privater Fläche erstellen. „Zudem gab Green City das wirtschaftlichste Angebot für die Pachthöhe, bezogen auf die Windenergieanlage, ab“, so der Bürgermeister.

Ein wichtiges Anliegen von Verwaltung und Gemeinderat „war von Anfang an, die Bürger von Wenkheim so wenig wie möglich zu belasten. Durch den Bau von zwei Anlagen kann dies bestmöglich umgesetzt werden“, unterstrich Dürr.

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit des Angebots sowie der geringen Belastung für die Bürger sollte der Zuschlag an das Unternehmen Green City gehen, erläuterte der Bürgermeister. Der Abstand der Windenergieanlagen zur Wohnbebauung werde mindestens einen Kilometer betragen. Die Anlagen sollen jeweils eine Gesamthöhe von 240 Metern haben.

Weiterhin werde Green City eine Bürgerbeteiligung anbieten. Wie diese aussehe, soll nach einer Bürgerversammlung und der Resonanz seitens der Bevölkerung entschieden werden, informierte Dürr.

Der vorgelegte Vertragsentwurf sei zunächst von der Verwaltung geprüft worden, Verbesserungsvorschlage wurden vom Unternehmen Green City umgesetzt. Anschließend sei der Nutzungsvertrag durch die Anwaltskanzlei Reinhart, Kober, Großkinsky und Braun geprüft worden. Deren Verbesserungsvorschläge seien allesamt von Green City umgesetzt worden, sagte Bürgermeister Dürr. Mit dem überarbeiteten Vertragsentwurf habe sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung bereits auseinandergesetzt und diskutiert. Das Vorhaben werde im weiteren Verlauf auch vom Bundesumweltamt im Hinblick auf das Immissionsschutzrecht geprüft.

Mit dem Bau von zwei weiteren Windkraftanlagen habe man sich schon längere Zeit beschäftigt und sei grundsätzlich dafür, zumal die Anlagen der Gemeinde finanziell etwas bringen, erklärte Gemeinderat Philipp Bopp. Doch irgendwann sei es auch genug. Angesichts der Belastung für Wenkheim solle man sich bei künftigen Vorhaben im Ortsteil Wenkheim entsprechend großzügig zeigen.

Die Energiewende finde sichtbar statt, meinte Albrecht Rudolf. In die Gemeinden, die die Belastung zu tragen haben, sollten auch die Erträge investiert werden. Die Bevölkerung müsse sich überlegen, ob und wie sie sich an dem Vorhaben beteilige.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019