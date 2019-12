Zum Teil fallen oder steigen Gebühren

Der Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr und der Abwassergebühren hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt.

Werbach. Der Kalkulation der Wasserverbraus- und der Zählergebühr sowie der Kalkulation der Abwassergebühr vom Januar 2020 bis Dezember 2021 hat der Werbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus ohne Aussprache einhellig zugestimmt. Zum Teil erhöhen sich die Gebühren, zum Teil werden sie gesenkt, wie Kämmerer Michael Ank informierte.

Auf Grundlage der Gebührenkalkulation werden die Wasserverbrauchsgebühr sowie die Zählergebühren wie folgt geändert: Wasserverbrauchsgebühr: 2,97 Euro pro Kubikmeter Frischwasser (bisher 3,18 Euro). Zählergebühr bis Durchlaufgröße 4: 1,50 Euro pro Monat (bisher 0,40 Euro), bis Größe 10: 1,60 Euro (bisher 1,00 Euro), bis Größe 16: 2,40 Euro (bisher 2,50 Euro). Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Gebühren höchstens so bemessen sein, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden.

Die Wasserversorgung in der Gemeinde Werbach soll keine Erträge für den Haushalt erzielen und sei daher kostendeckend zu kalkulieren, wie der Kämmerer erläuterte. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Um zu große Schwankungen bei den Gebührensätzen beziehungsweise -erträgen zu vermeiden, teilt die Gemeinde Werbach den fünfjährigen Zeitraum in zwei und drei Jahre auf. Das beschloss der Gemeinderat ebenso für die Kalkulation der Abwassergebühren.

Diese wurden für den Zeitraum vom Januar 2020 bis Dezember 2021 wie folgt festgesetzt: Schmutzwassergebühr: 2,08 Euro pro Kubikmeter Frischwasser (bisher 2,67 Euro). Niederschlagsgebühr: 0,42 Euro pro Kubikmeter überbaute und befestigte Fläche (bisher: 0,29 Euro). Die Gebühr für Zähler mit einem Durchlauf 4 wurde von 0,70 Euro auf 1,50 Euro angehoben.

