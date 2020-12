Ziel ist mindestens eine „schwarze Null“

In der Sitzung des Gemeinderates Werbach war die aktuelle Situation des Waldes ein großes Thema, das in der Finanzplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2021 gipfelte.

Werbach. Oberforstrat Lothar Achstetter und die neue Revierleiterin, Forstingenieurin Selina Utz, legten bei der Sitzung am Dienstag abend im Untergeschoss der Tauberhalle zum Thema Wald interessante Eckdaten vor. Wie Achstetter erklärte, sei nach der Forstneuorganisation die Reviereinteilung im Gemeindewald Werbach unverändert geblieben.

Insgesamt befindet sich der Wald in Mitteleuropa in einer kritischen Lage. Lange Trockenphasen, Hitzeperioden und ein Niederschlagsdefizit in drei aufeinanderfolgenden Jahren hätten diesen in eine bedrohliche Lage gebracht. In Deutschland seien seit 2018 178 Millionen Festmeter Schadholz angefallen mit einer Schadfläche von der Größe des Saarlands. Besonders betroffen seien Fichten und Buchen, so der Oberforstrat. Im Falle weiterer Trockenjahre und zunehmender Klimaerwärmung würden Hauptbaumarten in einzelnen Wuchsregionen ausfallen, im Main-Tauber-Kreis wohl die Fichte. Bei der Baumartenwahl gelte es, durch ein breites Spektrum Risiken zu verringern, bestimmte einheimische Baumarten ebenso zu fördern wie fremdländische.

Schadholz

Achstetter relativierte, verglichen mit dem übrigen Landkreis seien die Schäden im Gemeindewald Werbach derzeit noch weniger ausgeprägt. Er wolle die Situation aber nicht verharmlosen. Denn auch hier seien 2020 knapp ein Drittel des eingeschlagenen Holzes als Schadholz angefallen, 2019 sogar mehr als ein Drittel. Beim Sturm „Sabine“ sei der Gemeindewald Werbach vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Unsichere Marktlage

Der Holzverkauf laufe komplett über die Holzverkaufsstelle, informierte der Fachmann. Es gebe eine absolut unsichere Marktlage auch wegen Corona. Die Erlöse für „frisches“ Fichte-Käferholz deckten gerade die Aufarbeitungskosten. Bei Fichte und Kiefer gebe es vorläufig keinen Einschlag, um den Markt zu entlasten. Douglasienstammholz erziele gute Preise, auch gute Qualitäten von Eiche.

Achstetter nannte einzelne Daten des Forstwirtschaftsjahrs 2019: Die Einnahmen betrugen etwa 174 000 Euro, die Ausgaben rund 148 000 Euro. Der Überschuss beträgt 26 449 Euro. Er kommentierte das Ergebnis für 2019 mit „Ziel erreicht“.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2021 kündigte der Redner einen geplanten Holzeinschlag von 2600 Festmeter an. Gerechnet werde weiterhin mit Schadholzanfall. Der tatsächliche Holzeinschlag werde 2021 höher ausfallen. Aufgrund der sehr unsicheren Situation auf dem Holzmarkt, dem Schadholzanfall und wegen Corona plane man sehr vorsichtig und strebe eine „schwarze Null“ an, allerdings mit der nicht unrealistischen Hoffnung, doch besser abzuschneiden.

Nicht berücksichtigt seien mögliche Fördermittel von Land und Bund, betonte der Experte. Das Land fördere Schadholzaufarbeitung und waldbauliche Maßnahmen. Der Bund gewähre für zertifizierte Wälder eine einmalige Nachhaltigkeitsprämie. Wie Bürgermeister Ottmar Dürr ergänzte, sei in der vergangenen Woche eine Förderzusage eingetroffen. Man erhalte 58 000 Euro.

Plus von 50 000 Euro

Achstetter meinte, im Forstwirtschaftsjahr 2020 werde das Betriebsergebnis wohl bei einem Plus von etwa 50 000 Euro liegen. Für 2021 sei kein Einschlag von Fichte und Kiefer geplant. Dies werde durch Laubholz- und Douglasieneinschlag ausgeglichen. Aufgrund der Forststrukturreform seien 2019 und 2020 Übergangsjahre.

Dürr kommentierte, man sei mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Der Klimawandel habe auch „unseren Wald“ erreicht, und es gelte zu schauen, dass es gelinge, den Lebensraum Wald für weitere Generationen zu erhalten.

Höhere Abschusszahlen gefordert

Albrecht Rudolf erklärte, Waldschäden könnten beeinflusst werden durch höhere Abschusszahlen. Er rief dazu auf, mit der Jagdgesellschaft zu sprechen. Die Jäger könnten durch erhöhte Aufmerksamkeit auch helfen, Ablagerungen im Wald Einhalt zu gebieten.

Der Bürgermeister lobte die Forstleute für deren Einsatz. Der Gemeinderat stimmte den Planzahlen für das Forstwirtschaftsjahr 2021 einhellig zu.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020