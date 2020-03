Wichtige Daten für Gemeinde

Werbach.Für die Erstellung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes mit Bürgerbeteiligung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Auftrag einstimmig an die LBBW Kommunalentwicklung Baden-Württemberg zum Angebotspreis in Höhe von 38 000 Euro netto erteilt.

„Die Gemeinde Werbach ist bei der Realisierung von Projekten in hohem Maße auf Fördergelder des Landes und Bundes angewiesen“, sagte Bürgermeister Ottmar Dürr. Bei einzelnen Förderprogrammen werde ein Gemeindeentwicklungskonzept für alle Ortsteile vorgeschrieben. In einem Gemeindeentwicklungskonzept werde unter anderem die örtliche Bebauung, die Gebäudestruktur und -substanz, Gewerbeansiedlungen, Leerstände von Gebäuden sowie unbebaute Grundstücke in den einzelnen Ortsteilen dargestellt. Die Grundstückseigentümer werden durch Befragungen über die weiteren Planungen für ihre Grundstücke miteingebunden.

Hierdurch erhalte dies eine sehr hohe Aussagekraft. Der Gemeinde sei es zudem möglich, durch eigene Maßnahmen gestalterisch in die Entwicklung der einzelnen Ortsteile einzugreifen. Auch die Notwendigkeit einer Erweiterung der Gemeindefläche durch die Erschließung von Neubaugebieten könne abgeleitet werden.

Ein solches Konzept gebe der Gemeinde die nötigen Grundlagen, um gegenüber den Genehmigungsbehörden die Notwendigkeit der jeweiligen Vorhaben darzulegen, so Bürgermeister Dürr.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept sei die Grundvoraussetzung und erforderlich, dass „wir innerörtliche Potenziale ausschöpfen können“, betonte Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die positiven Auswirkungen, die das Stadtsanierungsprogramm für Werbach gehabt habe.

Das Konzept koste zwar Geld, sei aber wichtig, damit Fördergelder fließen können, sagte Gemeinderat Albrecht Rudolf. Zudem werde die gesamte Bevölkerung eingebunden. Dabei gehe es auch um die Infrastruktur. Eine solche Chance dürfe man nicht verstreichen lassen. ber

