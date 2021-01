Werbach muss den Gürtel enger schnallen

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Werbach wird einen eingeschränkten finanziellen Spielraum für Investitionen haben. Hauptziel bleibt, die Kommune als Wohnort attraktiv zu gestalten.

Werbach. Die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Werbach in diesem Jahr fand am Dienstagabend im Untergeschoss der Tauberhalle Werbach statt. Beim Hauptthema „Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021“ erfolgte die Zustimmung einhellig.

Bürgermeister Ottmar Dürr erläuterte eingangs, mit den Fraktionsvorsitzenden sei besprochen, dass die Sitzung aufgrund der momentanen Rahmenbedingungen möglichst kurz geraten möge. Der Bürgermeister sagte in seiner Haushaltsrede, auch die Gemeinde Werbach habe mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die sprudelnden Steuereinnahmen der letzten Jahre gehörten wohl bis auf Weiteres der Vergangenheit an. Die Gemeinde müsse für das anstehende Haushaltsjahr den Gürtel etwas enger schnallen.

Neben der Anhebung der Real-steuerhebesätze zur Verbesserung der Ertragsseite, so Dürr, seien auch diverse Planansätze im laufenden Haushalt gekürzt worden, um gleichzeitig die Aufwandsseite zu entlasten. Dies seien zum Teil schmerzliche, aber wohl auch unumgängliche Entscheidungen. Ge-meinderat und Verwaltung seien mit dem größtmöglichen Weitblick bei der Haushaltsplanung vorgegangen.

Nichtsdestotrotz werde die Gemeinde Werbach auch in 2021 investieren, betonte der Bürgermeister, um die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort zu erhalten oder auch zu steigern. Insgesamt seien im Haushaltsjahr über 5,2 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt.

Neben der Fortführung oder Fertigstellung einiger Maßnahmen aus den Vorjahren werde auch der Anschluss der Gemeinde an den „Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber“ vorangetrieben. Hier seien in diesem und in den kommenden Jahren über drei Millionen Euro eingeplant.

Dürr stellte heraus, ihn freue, dass die Erschließung des Baugebietes „Oberes Tor links der Straße III“ im Zentralort in den Haushalt habe aufgenommen werden können. Im Jahr 2021 werde zudem die Schule in Wenkheim für eine Nutzung als Kindergarten umgebaut. Der Bürgermeister unterstrich, dass die Investitionen im Bereich Bildung und Kinderbetreuung nach wie vor ein Schwerpunkt der kinder- und familienfreundlichen Kommune Werbach sei. Dürr bilanzierte, die Gemeinde Werbach befinde sich auf einem guten Weg Richtung Zukunft, der Haushaltsplan sei sehr ordentlich aufgestellt.

Die wichtigsten Eckdaten

Für den erkrankt entschuldigten Kämmerer Michael Ank ging Bernhard Bach (Allgemeine Verwaltung) auf einige Fakten und Zahlen ein. Dieser nannte für das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Haushalts 2021 ein Minus von 317 230 Euro. Zu hoffen sei, dass letztlich ein akzeptables Ergebnis herauskomme.

Michael Zwingmann („Aktive Bürger“) bedankte sich namens seiner Fraktion bei der Verwaltung für das umfassende Werk, welches geprägt sei von einer Konsolidierung des Haushalts. Großprojekte könnten weitergeführt werden. Zwingmann sah durch rege Diskussionen gute Kompromisse erzielt und bescheinigte den guten Zusammenhalt im Gremium. Zusammen werde die richtige Richtung eingeschlagen, es sei ein guter Haushalt 2021 aufgestellt.

Einer schriftlichen Stellungnahme der Gemeinderäte der UBL-Fraktion nach erkenne diese, dass in den vergangenen Haushaltsjahren „unglaublich viel“ für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung investiert wurde“. Auch noch im Haushalt 2021 könne dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Allerdings gelte, dass „das Ende der Fahnenstange ist erreicht“ sei und der Schuldenstand der Gemeinde sich erhöhen werde.

Der Bürgermeister verlas die Haushaltssatzung für 2021, benannte den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit 7 865 880 Euro und den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 8 183 110 Euro. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf komme auf ein Minus von etwas unter 2,5 Millionen Euro, der Saldo des Finanzhaushaltes betrage 353300 Euro.

Dürr nannte die Festsetzung des Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-onsfördermaßnahmen auf drei Millionen Euro, die Festsetzung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, auf 2,361 Millionen Euro sowie die Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite auf eine Million Euro. Hebesätze sind festgesetzt für die Grundsteuer A auf 410 v.H., für die Grundsteuer B auf 410 v.H., für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Der Gemeinderat Werbach beschloss die Haushaltssatzung 2021 ebenso wie die mittelfristige Fi-nanzplanung bis 2024 jeweils einstimmig.

Zur Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Gemeinderats trug der Bürgermeister vor, Schwerpunkte seien die rechtlichen Vorausset-zungen, virtuelle Gemeinderastsitzungen durchführen und gleichzeitig den Grundsatz der Öffentlichkeit gewährleisten zu können.

Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach erläuterte den Sachverhalt einschließlich der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ging auf die Überarbeitung der Geschäftsordnung aus 1976 ein.

Der Werbacher Gemeinderat stimmte der Neufassung der Hauptsatzung der Kommune unisono zu, der Neufassung der Geschäftsordnung bei einer Gegenstimme von Philipp Bopp.

