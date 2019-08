Wasser ist ab 1. Oktober teurer

Neubrunn.In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Neubrunn ging es unter anderem um das Thema Familienfreundlichkeit.

Um ein entsprechendes Zeichen zu setzen, hat das Gremium beschlossen, dass der Markt als freiwillige Leistung eine Ermäßigung bei den Kindergartenbeiträgen gewährt. Diese beträgt für das zweite Kind einer Familie in Betreuungseinrichtung 40 Prozent und beim dritten Kind 100 Prozent.

Seit 2015 erhalten die Vorschulkinder vom Freistaat einen Zuschuss von 100 Euro. Rückwirkend zum 1. April wird nun diese „zusätzliche staatliche Leistung“ für alle Mädchen und Jungen ab 1. September des Kalenderjahrs, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt. Daraufhin beschloss nun der Rat, für die zweiten und dritten Kinder einer Familie in den Kindergärten in Neubrunn und Böttigheim vom 1. April bis 31. August 2019 die Differenz zu übernehmen. Künftig wird der gemeindliche Zuschuss für Kinder, die eine Leistung des Freistaates nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) erhalten, nicht mehr gezahlt.

Der Gemeinde liegt eine Bauvoranfrage zur Errichtung von zwei Lagerhallen im Außenbereich auf dem Flurstück der Gemarkung Neubrunn vor. Genutzt werden sollen sie als Schafstall, Lager und Maschinenhalle. Nach Abwägung verschiedener Vorgaben sahen die Räte das Vorhaben kritisch und versagten das gemeindliche Einvernehmen.

Diskutiert wurde über einen Antrag zur Anbringung von Verkehrsspiegeln in Neubrunn im Kreuzungsbereich Ringstraße/Am Mühlweg und in Böttigheim im Kreuzungsbereich Wirtsgasse/Frankenlandstraße vor. Die Mandatsträger sprachen sich dagegen aus. Die Verwaltung legte dem Gemeinderat die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren für 2020 vor. Nachdem das bestehende Defizit ausgeglichen werden muss, beschloss das Gremium, die Gebühren zum 1. Oktober von 2,70 Euro/Kubikmeter auf 2,80 Euro/Kubikmeter anzuheben.

Die Verwaltung hat die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung überarbeitet. Der Rat stimmte der neuen Version zu. Nach dem Beschluss des Gremiums in der Sitzung vom 25. Juni wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes Neubrunn erstellt. Auch gegen diese gab es keine Einwände.

Mit der Einführung von Paragraf 2b Umsatzsteuergesetz, das für juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt und zum 1. Januar umgesetzt sein muss, wurden die ersten Bereiche durch die Verwaltung geprüft und die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgestellt. Dieser stimmte den Vorschlägen zu.

Gemäß eines Beschlusses 1983 wurde festgelegt, dass im Bereich des Gaststättengesetzes die Gebühr für Veranstaltungen zu wohltätigen Zwecken ermäßigt wird. Nach einer Änderung des Kostengesetzes musste nun die Höhe der Ermäßigung beschlossen werden. Der Gemeinderat entschied, auf die Schankerlaubnis, die für ein Tag 30 Euro, für zwei bis drei Tage 60 Euro und für vier bis fünf Tage 90 Euro kostet, eine Ermäßigung von 50 Prozent zu gewähren.

Nach der Trockenheit 2018 und der Trockenperioden 2019 zeigen sich immer mehr geschädigte Bäume. Zudem besteht Borkenkäferbefall, der ebenso Fällungen nötig macht. Da an den einzelnen Standorten dabei keine großen Holzmengen anfallen, ist es schwierig, Firmen zu finden, die den Abtransport übernehmen. Daher beschloss der Rat, einen Rückewagen zu beschaffen. Die Verwaltung wurde mit der Einholung von Angeboten beauftragt.

Wie der Bürgermeister mitteilte, wurde von der Verwaltung ein Baugesuch aus Böttigheim, für das keiner Baugenehmigung nötig sei, direkt an das Bauamt des Landratsamts weitergeleitet. Wie er weiter sagte, war die Einwohnerzahl von Neubrunn samt Böttigheim zum 31. Dezember 2018 auf 2303 Personen gestiegen. 2017 waren es 2274 Bürger. Nach den Worten des Bürgermeisters hat die Gemeinde Neubrunn für das Freibad eine Betriebskostenförderung in Höhe von 10 400 Euro vom Landkreis Würzburg erhalten. ank

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019