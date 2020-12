Vorerst kein Tempo 30 im Triebsweg

Neubrunn.In der Gemeinderatssitzung in Neubrunn war die Sanierung der Frankenlandhalle in Böttigheim Thema. Die Verwaltung hatte dazu das Gewerk Schlosserarbeiten ausgeschrieben. Zwölf Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, doch nur zwei Angebote gingen ein. Den Auftrag für die Lärmschutzwand im Eingangsbereich erhält die Firma S. B. M. Metallbau GmbH aus Eibelstadt.

Bei der Sanierung der Stadtmauer wurden beim Freiräumen im Bereich eines Anwesens Fehlstellen festgestellt. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, dass die Firma Renovum diese ausmauern soll. Die Abrechnung des Mehraufwands erfolgt via Regiearbeit.

Im Bereich der Südtorsteige wird bereits seit mehreren Jahren die Reinigungs- und Räumpflicht der Anwohner gemäß der gültigen Satzung des Marktes Neubrunn beschränkt umgesetzt. Im Winter wird eine Seite des Fußwegs durch die Gemeinde gesperrt, so dass nur die Hälfte des Gehwegs geräumt werden muss. Da die Anlieger diesen nicht mehr räumen möchten, beschloss der Gemeinderat, alle Beteiligte an einen Tisch zu holen und die Problematik zu besprechen.

Bei der Gemeinde wurde beantragt, eine weitere Straßenlampe am Südtor aufzustellen. Denn der Weg dort sei recht dunkel und stelle durch den unebenen Belag für die Schulkinder eine Gefahrenstelle dar. Die Räte stimmten zur besseren Ausleuchtung des Wegs und zur Aufwertung des Gebiets am Südtor dem Aufstellen einer neuen Straßenlampe zu. Das Projekt soll beim Regionalbudget eingereicht werden.

Außerdem wurde ein Antrag zur Festlegung von Tempo 30 für den Triebsweg gestellt. Das Gremium sprach sich für eine verdeckte Geschwindigkeitsmessung aus, um die Anzahl und Art der die Straße nutzenden Fahrzeuge sowie die gefahrenen Geschwindigkeiten zu ermitteln. Zudem soll das Geschwindigkeitshinweisgerät im Triebsweg aufgestellt werden, um den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit optisch vor Augen zu halten. Von Tempo 30 wird hier derzeit abgesehen.

Ein weiterer Antrag fordert das Verbot von Silvesterfeuerwerk in Neubrunn und Böttigheim. Der Gemeinderat beschloss, kein Verbot auszusprechen, da das Abbrennen von Pyrotechnik im Sprengstoffgesetz geregelt sei. „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten“, wurde betont.

Bei der Verkehrsschau schlug die Polizei hinsichtlich der der Regelung der Parksituation an der Kreuzung Hauptstraße/Unteraltertheimer Straße und Unteraltertheimer Straße/Triebsweg vor, jeweils eine Zickzack-Linie von zwei Autolängen anzubringen, die das Parken untersagt. Thema waren auch Gehwege, die wie im Bereich Lindenstraße als Mehrzweckstreifen von Fußgängern und dem ruhenden Verkehr genutzt werden können. Das führe immer wieder zu Problemen. Um einen Schilderwald zu vermeiden, der die Nutzung regeln soll, wurde an das allgemeine Gebot der Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer appelliert. Was das Parken gegenüber von Grundstücksausfahrten angeht, sprach sich die Polizei gegen eine Beschilderung oder Kennzeichnung der Fahrbahn aus. Die Straßenverkehrsordnung und die Rechtssprechung seien eindeutig. Der Marktgemeinderat beschloss, den Vorschlägen der Polizei zu folgen.

Im Rahmen der Sanierung der Dorfmauer im Bereich Hauptstraße 9 soll bei einem Ortstermin die weitere Ausführung besprochen werden. Den vorliegenden Baugesuchen erteilte das Gremium sein Einvernehmen. ank

