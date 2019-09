Vokalensemble „NotaBene“ gibt Konzerte

Wenkheim/Unterschüpf.Wo immer gesungen wird, sind Menschen verbunden, denn Musik öffnet Räume hin zu sich selbst, zum Anderen und hin zum Transzendenten. Auf diesem Hintergrund stöbert „NotaBene“, das Vokalensemble, in verschiedenen Traditionen geistlicher Vokalmusik und gestaltet mit Texten sein neues Programm „Wir sind verbunden“. Am Freitag, 27. September, gastiert „NotaBene“ um 20 Uhr im Betsaal der ehemaligen Synagoge in Wenkheim und am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der Kulturkirche in Unterschüpf. Mit den Konzerten unterstützt „NotaBene“ die interkulturelle und interreligiöse Arbeit vor Ort. Die Eintritte sind frei. Spenden sind willkommen. weba/Bild: Bartholme

