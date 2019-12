Vier neue Rundwege sollen Wanderer anlocken

Egon Wander hat aufgrund seiner Leidenschaft für Wandern und Walken vier Routen in Neubrunn und Böttigheim mit verschiedenen Längen und Schwierigkeiten erarbeitet.

Neubrunn. Seine Streckenführungen und die notwendige Beschilderung und Bewerbung stellte er jetzt dem Gemeinderat ausführlich vor.

Insgesamt 37 Kilometer

Der Allersberg-Rundweg hat eine Länge von fünf Kilometer, der Mausberg-Rundweg von 6,5 Kilometer. Der Panoramaweg Neubrunn verläuft über elf Kilometer und der Panoramaweg Böttigheim über 14 Kilometer.

Start- und Zielpunkt ist am Freibad Neubrunn geplant. Von dort aus werden alle Routen beschildert. Die Art der Schilder wird so gewählt, dass vorhandene Möglichkeiten der Befestigung, genutzt werden können. Um die Kosten gering zu halten, sollen handwerkliche Tätigkeiten, wie die Montage der Wegweiser, auf ehrenamtlicher Basis ausgeführt werden. Da diese Ausweisung der Rundwege mit einer Gesamtlänge von 37 Kilometer zu einer Bereicherung des Freizeitangebotes der Marktgemeinde führt, beschloss der Gemeinderat, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

Für die Sanierungen der Zwischenmauern im Friedhof Neubrunn und der Stadtmauern in Teilbereichen liegen nun seitens aller Förderstellen die Bewilligungen zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Diese Bewilligungen stellen jedoch noch keine Zusage einer Förderung dar. Daher trägt die Gemeinde das finanzielle Risiko einer Nichtbewilligung der Förderung. Für die Maßnahme im Friedhof werden die Kosten auf etwa 118 000 Euro und für die der Stadtmauer auf 226 000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat ist sich des finanziellen Risikos bewusst und beschloss, dass die Verwaltung die Maßnahmen entsprechend umzusetzen soll. Somit stehen als nächste Schritte die Gespräche und Informationen der betroffenen Grabrechtsinhaber bzw. der betroffenen Anwohner an und danach die Ausschreibung der jeweils notwendigen Arbeiten.

Der Heimat- und Kulturverein hat mit H. Sabatzki von Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege die Bildstöcke, Sühne- und Wegekreuze auf der Gemarkung Neubrunn begangen und Empfehlungen zur Konservierung und Instandsetzung ausgearbeitet. Der Verein möchte mit Unterstützung des Marktes Neubrunn diese Einzeldenkmäler in den nächsten Jahren wieder herrichten. Um die Instandsetzung in Angriff nehmen zu können, bedarf es neben der Stellung entsprechender Förderanträge zunächst der Stellung eines Antrages auf Erlaubnis. Daher beschloss der Gemeinderat, erstmal für die vier schlechtesten steinernen Bildwerke den notwendigen Antrag zu stellen.

Umbau in Planung

Um eine Zonentrennung in der Wasserversorgung herstellen zu können und damit eine effektivere Rohrbruchsuche mit anschließender Behebung zu ermöglichen, soll in einem Wasserabgebeschacht im Bereich des Beckenpfades ein Umbau vorgenommen werden. Die Arbeiten könnten durch eigenes Personal erbracht werden. Der Gemeinderat beschloss, weitere Angebote von Fremdfirmen einzuholen.

Bei den Anbindungsarbeiten der Entwässerung für das Baugebiet Kirchenberg wurde der Einmündungstrichter von der Lilienstraße ein die Kreisstraße WÜ 59 tangiert. Hierbei erfolgte ein Eingriff in die vorhandene Pflasterzeile und die Fahrbahn. Aufgrund des dürftigen Unterbaus in diesem Bereich wurde entschieden, den Einmündungstrichter über das für die Maßnahme notwendige Maß hinaus zu erneuern. Der Gemeinderat genehmigte nachträglich die vom Bürgermeister getätigte Auftragsvergabe an die Firma Konrad Bau in Höhe von 23 000 Euro.

Ringleitung angedacht

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Kirchenberg soll zur Vermeidung von regelmäßig zu spülenden Stichleitungen eine bisher nicht eingeplante Ringleitung gebaut werden. Hierbei entstehen Mehrkosten von gut 11 100 Euro. Gleichzeitig bietet es sich an, die Wasserleitung im Bereich des Baugebietes Erweiterung Kirchenberg gleich mit zu verlegen, um auch hier keine Endleitung entstehen zu lassen. Die Kosten für diese Maßnahme in Höhe von 14 200 Euro werden bei der Erschließung und der Veräußerung der Grundstücke in diesem Bereich mit eingerechnet. Das Gemeindegremium beschloss die Verlängerung der Wasserleitung BA 1 und BA 2 durchführen zu lassen und damit die Firma Konrad Bau zu beauftragen.

In der Ausschreibung für das Bauvorhaben „barrierefreie Bushaltestellen“ im Bereich Ringstraße Neubrunn wurde das Material für die Erstellung der zweizeiligen Rinne versehentlich vergessen mit auszuschreiben. Die Firma Konrad Bau wurde daher aufgefordert, über das Material und dessen Aufarbeitung einen Nachtrag zu stellen. Diesem Nachtrag über 40 Meter Granitgroßpflaster in Höhe von gut 2100 Euro stimmte der Gemeinderat zu.

In einer Gemeinderatssitzung im Oktober entschied der Gemeinderat, die Durchschreitebecken im Freibad Neubrunn mit Folieneinbringungen zu sanieren und Angebote einzuholen. Das Gremium beschloss, den Auftrag an die Firma Johann Wimmer aus Grainet zu vergeben.

Das Einsatzfahrzeug LF 16 der Freiwilligen Feuerwehr Neubrunn ist inzwischen 32 Jahre alt. Aufgrund des Alters wird die Ersatzteilbeschaffung immer schwieriger bis teilweise unmöglich. Bereits im Mai 2018 wurde eine Ersatzbeschaffung ausführlich diskutiert und grundsätzlich beschlossen. Es soll ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) beschafft werden. Mit dem Markt Helmstadt wurde eine zweite Kommune gefunden, die ebenfalls ein Fahrzeug beschaffen wollte. In Arbeitskreisen einigte man sich schnell auf den Fahrzeugtyp und besichtigte Vorführfahrzeuge verschiedener Hersteller.

Zuschüsse vom Freistaat

Die Gesamtkosten für jedes Fahrzeug inclusive Aufbau und Beladung belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Der Freistaat Bayern stellt eine Förderung von etwa 137 000 Euro in Aussicht. Die Lieferzeit für das Fahrgestell beträgt 25 Wochen nach Auftragseingang. Für den Aufbau wurde eine Lieferzeit von 22 Monaten genannt.

2014 hat der Markt Neubrunn die Aufgaben des Standesamtes Neubrunn ans Standesamt Waldbüttelbrunn übertragen. 2016 fand die erste Änderung aufgrund der Aufnahme der Gemeinde Eisingen in die Vereinbarung statt.

Nachdem nun zum 1. April 2020 die Verwaltungsgemeinschaft Kist ebenfalls ihren Standesamtsbezirk nach Waldbüttelbrunn verlegen will, wurde dem Markt Neubrunn nun die zweite Änderung vorgelegt. Der Gemeinderat stimmt der Änderung zu.der ortsüblichen Bekanntmachung beauftragt.

Die Verwaltung hat nach drei Jahren Kalkulationszeitraum die Eintrittspreise für das Bleicher Schwimmbad Neubrunn überrechnet.

Da eine kostendeckende Hebung der Eintrittspreise nicht möglich ist, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat einen Anpassungsvorschlag, der sich an die Preise der umliegenden Gemeinden mit Bädern orientiert. Der Marktgemeinderat von Neubrunn billigte die angedachte Erhöhung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019