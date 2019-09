Versteigerung von Flächenlosen

Niklashausen/Gamburg.Im Staatswald, Distrikt Kammerforst bei Gamburg/Niklashausen, werden Flächenlose abgegeben. Angeboten werden Kronenlose aus Laubholzeinschlag vom Februar 2019.

Die Lose befinden zwischen dem Marderweg und der Grenze zum Privatwald Westerholt. Alle Flächenlose sind im Gelände mit grüner Farbe markiert und können vorab besichtigt werden.

Treffen an der Tauberbrücke

Die Versteigerung findet am Freitag, 27. September, um 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Tauberbrücke in Niklashausen.

Die Flächenlose werden per Verkauf auf Rechnung abgegeben. Es wird ein ForstBW-Bestellformular benötigt. Ein Nachweis über die Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang ist vorzulegen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Landes Baden-Württemberg für die Aufbereitung und den Verkauf von Flächenlosen im Staatswald.

Für Rückfragen steht Revierleiter Martin Sauer unter Telefon 0175 / 1835280 zur Verfügung. Lagepläne und Bestellformulare können per E-Mail unter martin.sauer@maintauber-kreis.de angefordert werden beziehungsweise liegen an der Kammerforsthütte im Briefkasten aus.

