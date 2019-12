Verkaufsoffene Sonntage festgelegt

Werbach.Aus Anlass des Frühlings- und Herbstmarktes dürfen in der Gemeinde Werbach die Verkaufsstellen am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober jeweils von 13 bis 18 Oktober geöffnet. Der Änderung des Paragrafs 1 der Satzung über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage stimmte der Gemeinderat am Dienstag einhellig zu. In der Sitzung vom 15. Oktober hatte das Gremium bereits über die Satzung beschlossen. In der Folge wurde diese an das Landratsamt Main-Tauber, Rechts- und Ordnungsamt, übermittelt. Das Rechts- und Ordnungsamt bemängelte danach, dass unter Paragraf 1 der Satzung der jeweils betreffende verkaufsoffene Sonntag datumsmäßig genau festzulegen sei. Eine pauschale Angabe sei nicht zulässig. ber

