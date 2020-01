Vergebung heißt das Zauberwort

Niklashausen.Beim „Mittendrin“- Gottesdienst in der Pfeiferhalle in Niklashausen ließ Michael Stahl zum Thema: „Innere Sicherheit- in einer unsicheren Welt“ seinen Gedanken freien Lauf. Der einstige Bodyguard und nun Ausbilder für Selbstverteidigung sowie Berater für Gewaltprävention erzählte ungefiltert von seinen Ängsten und Schwächen und deren Auswirkungen auf sein Leben.

Michael Stahl ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Mitbegründer der Kampagne „Wahre Helden – Stars gegen Gewalt“. Als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers wurde er in der Schule gemobbt. Später machte er seinen Traum vom Starksein als Bodyguard wahr. Bekannt wurde er als Leibwächter von Prominenten (etwa Muhammad Ali). Er war auch beim Papst-Besuch in Deutschland 2006 mit der Schweizer Garde im Einsatz. Doch seine steile Karriere konnte die quälende „Vater-Wunde“ aus seiner Jugend nicht heilen. Schließlich machte er sich auf den Weg zu seinem leiblichen Vater, um Versöhnung zu erlangen. Dabei fand er den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Stahl erzählte eine Geschichte, die Menschen Mut und Hoffnung macht und Orientierung geben kann. Dabei stellte er fest: „Liebe, die wir nicht anderen geben, quält uns selbst.“ Das Zauberwort heiße Vergebung, Vergebung für sich selbst und gegenüber anderen. rei

