Verein hat überaus treue Mitglieder

Gamburg.Es war fast schon ein Jubiläum für den Verein selbst, der im Dezember 1974 gegründet worden war. Deshalb freute man sich über das 45-jährige Bestehen des Vereins. Die Ehrungen treuer Mitglieder standen im Mittelpunkt bei der Jahresfeier der „Vogelliebhaber und -züchter Taubertal“.

Der Vorsitzende Klaus Burger dankte vor allem den zwei Gründungsmitgliedern Winfried Fischer und Norbert Gaul aus Lauda für die ununterbrochene Treue und aktives Mitwirken über einen so langen Zeitraum.

Ebenfalls auf eine langjährige Mitgliedschaft zurückblicken kann Eugen Waldmann, der seit 40 Jahren bei den Vogelliebhabern ist. Für 20 Jahre Vereinstreue wurde Ernst Leimeister geehrt. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Gemeinschaft und Interessen unter Vogelfreunden lebendig bleiben“, sagte Burger.

In seinem Jahresrückblick dankte Klaus Burger den Mitgliedern für ihren Einsatz bei den monatlichen Vogelbörsen in Gamburg und der Vogelschau in Tauberbischofsheim.

„In den 45 Jahren seit der Gründung wurden schon viele Aktivitäten durchgeführt. 1985 haben wir mit den Vogelbörsen begonnen, das sind mittlerweile fast 400 dieser Veranstaltungen“, sagte er. „Die Vogelschau während der Martini-Messe besteht seit 29 Jahren. Unser Ziel für das Jahr 2020 ist 30 Jahre Vogelschau – soweit es sich wieder verwirklichen lässt“, so der Vorsitzende zum Abschluss.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019