Werbach.Eine besondere Aktion in der Coronakrise hat Bürgermeister Ottmar Dürr zusammen mit Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner und ihrem Stellvertreter Christian Freisleben initiiert. In einer Ansprache wollten sie den Bürgern Mut machen.

„Die Coronakrise ist für mich die Mutter aller Krisen“, sagt der Bürgermeister besorgt. Deshalb war es ihm und der Ortsverwaltung in Werbach wichtig, ein solches Zeichen zu setzen. Angelehnt an die Mitteilungen über die ehemalige Ortsrufanlage wurde am Samstag um 19 Uhr die Ansprache über die Dächer des Orts übertragen.

Eingeläutet mit der Erkennungsmelodie der Ortsrufanlage ging Dürr auf die aktuelle Lage ein. „Die Welt, Europa und Deutschland befinden sich durch die Pandemie in einer schweren Krise, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben“, so der Bürgermeister. Er wisse, dass die Schutzmaßnahmen das tägliche Leben sehr beeinträchtigten. Aber die Bevölkerung habe es zum Großteil selbst in der Hand, wie es weitergehe. Ottmar Dürr appellierte an die Werbacher, sich verantwortungsbewusst und solidarisch zu verhalten. „Vermeiden Sie persönliche Kontakte, treffen Sie sich nicht in Gruppen“, so der Rathauschef. „Das ist der wirksamste Schutz für jeden einzelnen und für die ganze Gesellschaft.“ Und Dürr ist zuversichtlich: „Gemeinsam werden wir die Krise überstehen.“ Denn je weniger Kontakte man derzeit pflege, desto schneller könne man zum gewohnten Leben zurückkehren. Dürr würdigte alle, die sich in der Krise engagieren, etwa für die öffentliche Ordnung, für die Grundversorgung oder für die Versorgung derer, die alleine sind. Sein abschließender Appell: „Zeigen Sie Besonnenheit.“

Mit dem Badner Lied, gespielt von den Mitgliedern der Musikkapelle, was einige Werbacher zum Mitsingen animierte, und mit „Der perfekte Moment“ von Max Raabe schloss die Ansprache musikalisch.

Die Idee, so Dürr, kam den Initiatoren der Mutmach-Ansprache nach einer gelungenen Aktion der Werbacher Musikkapelle. Unter der Regie des Vorsitzenden Christian Herold wurde eine Woche vorher von den Musikern ein Aufruf gestartet. In Zweier-Gruppen trafen sich die Mitglieder und spielten im ganzen Ort auf unterschiedlichen Balkonen verteilt Beethovens „Ode an die Freude“.

Und so war die Überlegung für die Ansprache geboren. Christian Freisleben war für die technische Umsetzung zuständig. Von seinem Balkon in der Hauptstraße aus wurden Lautsprecher in alle vier Himmelsrichtungen aufgestellt, damit alle Werbacher diese ungewöhnliche Mitteilung erleben konnten. Über die positive Resonanz der Bevölkerung auf die Aktion freuten sich alle Beteiligten sehr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020