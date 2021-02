Tempo 30 wird eingehalten

Neubrunn.In der jüngsten Gemeinderatssitzung des Gemeinderates wurden zunächst zwei Bauvorhaben behandelt und abgesegnet. Der Bauentwurf für den Ausbau der Sportplatzsteige in Neubrunn inklusive Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung liegt der Gemeinde nun vor. Die Fahrbahn sowie die Gehwege weisen einen baulich sehr schlechten Zustand auf, was die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt.

Die TV-Kanalbefahrung 2020 zeigte auf, dass es auch hier zahlreiche Bausubstanzschäden gibt. Eine Erneuerung des vorhandenen Kanals inklusive. Der Hausanschlussleitungen ist aufgrund dieser Feststellungen im Zuge des geplanten Straßenbaus unbedingt erforderlich. Die Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich insgesamt auf etwa 1,2 Millionen Euro. Der Gemeinderat bewilligte den Bauentwurf und will die Maßnahme 2022 durchführen.

Für das für den Ausbau der Sportplatzsteige benötigte Baugrundgutachten wurden vier Firmen angeschrieben. Bei der Gemeinde gingen drei Angebote ein. Den Auftrag erhält die Firma ISU Umweltinstitut GmbH, Würzburg.

Aufgrund der Einlassungen einiger Anwohner im Wertheimer Ring, dass die Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs sind und die Busse schon in den Morgenstunden mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fahren, wurde über zehn Tage eine sogenannte verdeckte Messung durchgeführt. In diesem Zone-30-Bereich fuhren im Zeitraum der Messung 1656 Fahrzeuge. Die Durchschnittsgeschwindigkeit war, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, permanent unter 30 km/h. Betrachtet man die in der Kritik stehenden Busse, wurde festgestellt, dass 71 Busse durch den Wertheimer Ring fuhren, von denen sechs schneller 30 km/h waren. Es kann festgehalten werden, dass die Geschwindigkeitssituation als typisch für eine 30 km/h-Zone ist. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer beachtet die Höchstgeschwindigkeit. Deswegen kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine mobile, punktuelle Tempoüberwachung eine wesentliche Verbesserung der Werte ergeben würde. Der Bürgermeister teilte mit, dass der Landkreis die Erweiterung der in der Frankenlandstraße bestehenden Zone 30, im Bereich des Kindergartens Böttigheims, nun bis zur Wirtsgasse angeordnet hat. ank

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.02.2021