Tageskurse

Gamburg.Die Zeit der Ritter ist lange vorbei. Und dennoch sind die lange in Vergessenheit geratenen historischen Fechtkünste sowie der für die Jagd verwendete Bogen, der im Krieg als unehrenhaft galt, heute ein faszinierender Sport und eine gesunde Freizeitbeschäftigung für jede Altersgruppe. Am 24. und 25. August findet auf der Gamburg ein spannendes Erlebniswochenende mit Tageskursen zu Schwertkampf und Schützensport statt.

Am Samstag können sich Interessierte in historischem Fechten versuchen. In diesem eintägigen Einführungskurs werden in entspannter Atmosphäre die Grundlagen des historischen Fechtens mit dem Langen Schwert nach der „Deutschen Schule“ in der Tradition des fränkischen Meisters Johannes Liechtenauers professionell vermittelt. So lernen Teilnehmer ab 16 Jahren Grundbegriffe, Ausgangsstellungen und Bewegungsabläufe des Historischen Fechtens.

Am Sonntag findet ein Kurs für Intuitives Bogenschießen statt. „Intuitiv“ bedeutet, dass keine Visiere oder anderen technischen Hilfsmittel eingesetzt werden. So werden in diesem Tageskurs gesunde Haltung, korrekter Auszug und sauberes Lösen des Pfeils sowie weitere Grundlagen des Umgangs mit Pfeil und Bogen professionell gelehrt. Teilnehmer ab 14 Jahren „erzielen“ somit erste Erfolgserlebnisse.

Kursleiter ist Historiker Jan H. Sachers. Beide Kurse dauern jeweils von 11 bis 18 Uhr. Voranmeldung bei Jan H. Sachers unter Telefon 06294/4271475 oder info@histofakt.de ist erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019