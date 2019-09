Synagoge besucht

Wenkheim/Wittighausen.Mitglieder der Wittighäuser Selbsthilfegruppe „Zeitbank plus“ trafen sich in der ehemaligen Synagoge, um sich über das frühere jüdische Leben in der Welzbachtalgemeinde zu informieren. Dort wurde ihnen zunächst erläutert, wie es dazu kam, dass das Gebäude in der Progromnacht 1938 nicht zerstört wurde. Die Nähe einer Tankstelle und die enge Bebauung hielten die „SA-Schergen“ davon ab, das Gebäude anzuzünden.

Nach Nutzung durch die Hitlerjugend und der Unterbringung von belgischen Kriegsgefangenen, zogen 1945 deutsche Heimatvertriebene ein, die bis Ende der 70er Jahre dort noch wohnten. Eine glückliche Fügung brachte Schuldekan Johannes Ghiraldin und Wenkheimer Bürger zusammen, die sich entschlossen, das Gebäude zu renovieren. Die Gründung eines Fördervereins machte es dann möglich. Die Interessierten aus Wittighausen studierten eingehend die Ausstellungsräume und die zahlreichen Schautafeln auf der Empore. Zum Abschluss ging die Gruppe auf den israelitischen Bezirksfriedhofs und erhielt von einem Mitglied des Vereins „die schul“ ausreichende Erklärungen und Infos an den Grabsteinen. Besonders fiel ein Grabstein auf, der eine preußische Pickelhaube zeigt. Hier handelte es sich um die Grabstätte eines im Bruderkrieg 1886 bei Helmstadt gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens. rei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019